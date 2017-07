A colocação de um trabalho neste espaço, para qualquer autor, já de muito tempo também significa uma das maiores realizações

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Tudo o que se refere ao principal horário de novelas da Globo, o das 9, sempre reverbera ou ganha grandes proporções por tudo que há décadas ele representa.

A colocação de um trabalho neste espaço, para qualquer autor, já de muito tempo também significa uma das maiores realizações.

Chegar lá é que são elas, mesmo sabendo que a cobrança e responsabilidade sempre serão muito grandes, fazendo alguns desistirem antes de começar ou logo depois da primeira experiência.

Maria Adelaide Amaral, com toda bagagem que tem, pretende não repetir a sua única experiência: “Prefiro ser feliz”, disse ela recentemente ao Viva. Aguinaldo Silva, como outra situação, já anuncia sua aposentadoria para depois de “O Sétimo Guardião”.

Se juntarmos a eles, Manoel Carlos (84), Benedito Ruy Barbosa (86) e Gilberto Braga (71), que já se dedicaram a outras missões ou horários, iremos concluir que daqui a alguns poucos anos, o principal horário de novelas da Globo só terá caras novas. Não tem como ser diferente. É a vida.

TV Tudo

Oficial

O novo jornal local da Record, em São Paulo, irá estrear no próximo dia 25, uma terça-feira.

Como outra novidade, em vez de uma pessoa só, no caso mulher, como se cogitou, há grandes chances de ele vir a ser apresentado por um casal.

E outra

A Record, em se tratando de nomes, naquilo que diz respeito a apresentação deste novo jornal, está aberta a todas as possibilidades.

Poderá sim, acontecer a contratação de alguém de fora. Ou não.

Tudo aqui

A Globo deu o start nas gravações de Tempo de Amar, de Alcides Nogueira, próxima da fila na faixa das 6.

Trabalhos, por enquanto, em externas, usando como locações vários pontos da Serra Gaúcha. Nada fora do Brasil.

Ano dividido

O Domingão do Faustão terá agora, em agosto, com exibição ao longo de todo o segundo semestre, o lançamento da Dança dos Famosos. Tudo pronto para isso.

E no começo do ano que vem irá estrear a segunda edição do Show dos Famosos. Além das suas atrações conhecidas, serão dois formatos fortes e fixos em cada período do ano.

Filho do Gugu

João Augusto Liberato está estreando Cozinha Pra Mim, novo quadro no seu canal da Internet.

Espaço dedicado para desenvolver receitas solicitadas por famosos, como Sabrina Sato, Luiz Bacci, Matheus e Kauan, Ticiane Pinheiro e Adriane Galisteu.

Duro administrar

O mesmo camarim do SBT, na área do jornalismo, é dividido pelo Carlos Nascimento e Dudu Camargo, até porque os horários dos dois não são coincidentes.

Sabe-se, no entanto, que num belo dia, o Dudu se demorou um pouco mais por lá e o Nascimento estava para chegar. A camareira, preocupada, ao avisá-lo, encontrou forte resistência. Até hoje, impressionada, ela diz que “parecia o Silvio Santos falando comigo”.

Pista

Johnny Saad, presidente da Band, visitou Sidney de Oliveira, presidente da Ultrafarma, com direito a um registro no Instagram.

O que vem reforçar ainda mais as perspectivas de se estreitar as relações comerciais entre os dois.

Grava nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira foi gravada nos Estúdios Globo cena de atropelamento de Lucas, filho biológico de Alice e Renato, personagens de Sophie Charlotte e Renato Góes, em Os Dias Eram Assim.

Um momento importante da história, porque vai marcar a aproximação de pai e filho. O médico, que ainda não sabe que é o pai do menino, vai presenciar o acidente e ajudá-lo.

Olha como é

O Vila Mix, realizado na semana passada em Goiânia, chegou apresentar 15 shows por dia, sem um minuto de atraso de ninguém.

O modelo de tudo foi extraído de eventos semelhantes realizados na Califórnia.

X da questão

Ainda não há um prazo, por parte das operadoras, em restabelecer o fornecimento dos sinais de SBT, Record e Rede TV!.

Existem questões operacionais para tudo voltar como era antes. Entre as principais, os canais que essas emissoras estavam, já foram ocupados por outros.

Em família

O Altas Horas do Serginho Groisman, na Globo, terá neste sábado, entre suas atrações, a participação de Sandy e Xororó.

Que se divertiram muito na gravação com as perguntas feitas para a sexóloga Laura Muller.

Bate – Rebate

· Usar o Geraldo Luís como tapa-buracos, pode resolver o problema da Record, mas para ele está sendo péssimo…

· … Antes, usaram seus programas antigos, nas noites de sexta-feira, como espera do Mion…

· … E agora nas segundas, fazem a mesma coisa, antes da próxima temporada do Dancing Brasil…

· … Os resultados, sempre muito ruins, têm revelado a queimação de filme.

· O divertido Mister Brau já carimbou passaporte para a programação da Globo do ano que vem…

· … Além de garantido, poderá receber reforços no elenco e equipe de roteiristas.

· A busca da Record por novos apresentadores de telejornais não está limitada apenas ao seu novo jornal da praça, em São Paulo…

· … A ideia é contar com esses valores também em outros informativos ou programas da área.

· Alcides Nogueira trabalhou forte na entrega dos primeiros capítulos de Tempo de Amar…

· … Algo que vem facilitando tremendamente o trabalho de toda a equipe de produção.

· O programa Papo de Almoço, da rádio Globo, em sua edição desta sexta, apresentado por Cláudio Manoel, recebe Susana Vieira e Patrícia Kogut.

C´est fini

Neste sábado, 9 da noite, no documentário Nas Trincheiras do Deserto, o GloboNews vai mostrar os momentos de tensão, dor, coragem e terror, como descreve a roteirista Marita Graça, dos soldados curdos, chamados de peshmergas, antes e durante a operação de retomada de três cidades na região do Curdistão iraquiano, invadidas pelo Estado Islâmico.

O programa, como retrato real, tem ingredientes de um filme de ficção.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

