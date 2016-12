Rio abre período de matrículas para escolas de ensino médio em horário integral

O secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, destaca que, além dessas 30 escolas com vagas abertas, outras seis unidades de ensino públicas estaduais do Rio de Janeiro aderiram ao do Programa

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

O Governo do Estado do Rio, através de parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e Ministério da Educação (MEC), abriu o período de matrículas para 30 escolas, sendo 23 CIEPS (Brizolões), que ofertarão Ensino Médio em tempo integral e vocacionadas ao ensino do Empreendedorismo. As inscrições deverão ser feitas nas próprias escolas e começam nesta segunda-feira, dia 26, e seguem até 9 de janeiro de 2017.

O secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, destaca que, além dessas 30 escolas com vagas abertas, outras seis unidades de ensino públicas estaduais do Rio de Janeiro aderiram ao do Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral e ofertarão ensino profissional.

– Os alunos terão carga horária adicional de disciplinas como Matemática, Português e Inglês, além de ter em sua matriz curricular disciplinas vocacionadas ao Empreendedorismo, que contribuirão, ainda, para a vida profissional dos estudantes – disse o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 13 de janeiro de 2017, no facebook oficial da Secretaria (www.facebook.com/seeducRJ) e site da Seeduc, no endereço (www.rj.gov.br/seeduc). Após a divulgação da listagem, os interessados terão de 16 a 17 do mesmo mês para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados.

Serviço:



Período de inscrições: de 26 de dezembro a 9 de janeiro de 2017

Resultado da inscrição: 13 de janeiro de 2017

Confirmação da matrícula: de 16 a 17 de janeiro de 2017 (na unidade em que o aluno foi selecionado)

Confira as unidades em tempo integral com vagas abertas por região.

Baixada Fluminense

Ciep 208 – Alceu Amoroso Lima – Duque de Caxias, bairro Jardim Primavera

Ciep 031 – Lírio do Laguna – Duque de Caxias, bairro Laguna e Dourados

Ciep 356 – Augusto Ruschi – Nova Iguaçu, bairro Jardim Paraíso

Ciep 200 – Recanto dos Colibris – Nova Iguaçu, bairro Jardim Boa Esperança

Ciep 317 – Aurélio Buarque de Holanda – Nova Iguaçu, bairro Caioaba

Ciep 324 – Mahatma Gandhi – Nova Iguaçu, bairro Aliança

Ciep 383 – Máximo Gorki – Nova Iguaçu, bairro Marapicu

Colégio Estadual Armando Dias – Japeri, bairro Nova Belém

Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa – Nilópolis, bairro Olinda

Colégio Estadual Joaquim Leitão – Magé, bairro Santo Aleixo

Ciep 329 – Juan Martinho Carrasco – Itaguaí, bairro Brisamar

Ciep 498 – Irmã Dulce – Itaguaí, bairro Chaperó

Ciep 500 – Antônio Botelho – Paracambi, bairro BNH

São Gonçalo

Colégio Estadual Ministro José de Moura e Silva – São Gonçalo, bairro Rocha

Itaboraí

Ciep 129 – José Maria Nanci – Itaboraí, bairro Venda das Pedras

Ciep 426 – Eduardo Ribeiro de Carvalho – Itaboraí, bairro Quissamã

Ciep 424 – Pedro Amorim – Itaboraí, bairro Visconde de Itaboraí

Região do médio Paraíba/Sul

Ciep 310 – Professora Alice Aiex – Barra do Piraí, bairro Parque São Joaquim

Ciep 292 – Professora Jandyra Reis de Oliveira – Barra Mansa, bairro Ano Bom

Ciep 484 – Toninho Marques – Volta Redonda, bairro Belmonte

Ciep 296 – Presidente Benes – Rio Claro, bairro Lídice

Colégio Estadual Antonina Ramos Freire – Resende, bairro Alegria

Região Norte

Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel – Campos dos Goytacazes, bairro Travessão

Ciep 47 0 – Celso Martins Cordeiro – São Francisco de Itabapoana, Centro

Ciep 271 – José Bonifácio Tassara – Conceição de Macabu, bairro Garapa

Região Serrana

Ciep 137 – Cecília Meireles – Petrópolis, bairro Correas

Ciep 281 – Gabriela Mistral – Petrópolis, bairro Posse

Região dos Lagos

Ciep 258 – Astrogildo Pereira – Saquarema, Bacaxá

Ciep 262 – Curvelina Dias Curvello – São Pedro da Aldeia, bairro Porto do Carro

Região Centro/Sul

Colégio Estadual José Fonseca – Valença, bairro Morro Grande

