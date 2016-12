Rio convoca o carioca a participar da campanha Praia Limpa

A operação de limpeza no verão é intensificada, com 620 garis ao longo de todo o dia catando lixo e esvaziando os contêineres, e disponibilizadas 3 mil lixeiras laranja na faixa de areia

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Comlurb deu início a Campanha #Praia Limpa para o Verão 2017. Nesta quarta-feira, o Grupo Chegando de Surpresa e o Gari Renato Sorriso estarão, na Praia do Leme, para animar o evento, com ações de conscientização junto aos banhistas. Amanhã será na Barra da Tijuca e sexta no Pontal do Recreio.

O lançamento da campanha foi na praia do Arpoador na terça-feira, no mesmo local do block letter, blocos de madeira flexível e tratada, com 4,6 metros de largura, 1,5 de altura e 50 cm de comprimento, com a hashtag do projeto.

Renato Sorriso e o grupo Chegando de Surpresa abriram o evento com muita música e alegria. Com joguinhos infantis para a criançada se divertir. Distribuição de camisetas, bonés, e sacolinhas para o descarte correto dos resíduos e para estimular a participação dos banhistas.

A intenção da campanha é incentivar as pessoas a fotografar, compartilhar e participar, por meio de atitudes corretas da manutenção da limpeza, que é uma responsabilidade da Comlurb com a população.

A operação de limpeza no verão é intensificada. Com 620 garis ao longo de todo o dia catando lixo e esvaziando os contêineres. Disponibilizadas 3 mil lixeiras laranja na faixa de areia para facilitar o descarte correto.

Nesta nova edição da campanha a Comlurb pretende consolidar o bom comportamento dos banhistas, depois que as pesquisas apontaram uma percepção de melhoria. Reforçando a conscientização; ampliar a participação efetiva dos barraqueiros. Chamar a população para divulgar a campanha nas redes sociais. Assim fazer com que essa ideia se multiplique.

Praia Limpa conta também com a parceria do RioÔnibus, LAMSA e CET-Rio ampliando a divulgação da campanha. Além do block letter do Arpoador. Outros três já foram instalados no Leme, na Barra da Tijuca e no Pontal do Recreio. Também terão as ações de conscientização durante a semana. O conceito #praialimpa conduz e permeia todas as peças e ações, estimulando a todos a tomarem as atitudes corretas. Além de transformar cada um em agente de divulgação.

Praia Limpa

O Praia Limpa, iniciado em 2013, foi evoluindo nos anos seguintes e se tornou um sucesso no verão de 2016. Com a aprovação e colaboração da população. Depois da limpeza permanente das praias, maior número de contêineres disponíveis para a população. Ampliação das ações de conscientização.

A proporção de lixo jogado no chão passou a ser de 30% e de 70% dos resíduos descartados nos contêineres, uma verdadeira inversão do que acontecia até então.

Houve melhoria da percepção de limpeza das praias e da imagem da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro perante a sociedade e os turistas. Durante a estação mais quente do ano. São 620 garis trabalhando em três turnos, 3 mil contêineres na orla do Leme ao Pontal. Além dos dispostos nos quiosques. Em 2014 passou a contar com a participação do Programa Lixo Zero, multando quem descartava seu lixo incorretamente.

