Rio diz que está tudo pronto para a festa da virada do ano em Copacabana

A festa nas areias da praia reúne anualmente cerca de 2 milhões de pessoas para assistir ao tradicional espetáculo da queima de fogos

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

O Réveillon de Copacabana é uma das principais celebrações ao redor do mundo para celebrar a chegada do ano novo. A festa nas areias da praia reúne anualmente cerca de 2 milhões de pessoas para assistir ao tradicional espetáculo da queima de fogos e festejar, ao som de muita música, os primeiros minutos do ano que acaba de chegar.

De acordo com estimativas da Riotur, a cidade deve receber 865 mil turistas no período do Réveillon, que irão movimentar a economia carioca com US$ 691 milhões. Segundo levantamento realizado pela ABIH/RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seção RJ). A ocupação hoteleira em Copacabana e Leme está em torno de 86%.

Ipanema e Leblon registram 83%, os números ainda devem crescer com as procuras de última hora. Na Barra, a ocupação dos hotéis cinco estrelas já supera 87% e a média do bairro está em torno de 79%. A média de quartos ocupados na cidade é de 78%.

O tradicional espetáculo pirotécnico, assinado pela Pirotecnia Igual Brasil. Contará com efeitos e fases distintas, com cores e formas características, de belezas únicas e fácil identificação para o público. Como palmeiras, corações, margaridas e carinhas felizes.

Espetáculo de fogos

Sincronizado com a trilha sonora, o espetáculo de fogos terá início pontualmente no primeiro segundo de 2017 e duração de 12 minutos. Os fogos, de origem espanhola, serão detonados em 11 balsas fundeadas no mar de Copacabana. O detonamento será simultâneo, feito de uma base de comando na Avenida Atlântica, por processo computadorizado.

Para celebrar a chegada de 2017. A noite começa às 18h no palco montado em frente ao hotel Copacabana Palace com o cantor Alex Cohen, que vai levar seu repertório eclético e dançante. Misturando suas influências mais antigas com canções da atualidade, que o público gosta de cantar junto.

Um dos maiores nomes da cena carioca, o DJ MAM se apresenta em seguida. MAM ganhou o prêmio Noite Rio de melhor DJ de MPB/Regional em 2012 e 2014. Também é o autor de Redentor, música tema da comemoração dos 80 anos do Cristo.

A programação segue com o show do cantor Leo Jaime, que comemora 32 anos de carreira com o show Leo Guanabara, em que relembra seus sucessos musicais. Conta as histórias por trás das canções e dos bastidores do Rock Brasil.

Festa

Além de matar a saudade do público de grandes hits como Rock Estrela, As Sete Vampiras, Solange, Sônia, Nada Mudou e A Fórmula do Amor, ele também apresenta novos trabalhos e clássicos de amigos e ídolos que o influenciaram como Legião Urbana, Stones, Raimundos, The Cure, Leoni e Marina, entre outros.

O show principal da noite celebrará os 20 anos de O Grande Encontro entre Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira, o trio reunido é promessa de arte, união e boas vibrações, transmitidas para todo o planeta no ano que se inicia.

Pra fechar a noite e encerrar com chave de ouro o ano do centenário do samba, dose dupla de carnaval. Unidos da Tijuca e Mangueira vão colocar todo mundo pra sambar até o dia clarear.

– O Réveillon de Copacabana é a maior festa a céu aberto do mundo. É também um dos eventos mais emocionantes e democráticos. Com certeza será, mais uma vez, inesquecível. Vamos encerrar este ciclo celebrando os grandes momentos que a cidade viveu nestes últimos oito anos. Irmanados na esperança de um futuro melhor para o Brasil e para mundo – afirma Antonio Pedro Figueira de Mello, que se despede da Secretaria de Turismo da cidade após oito anos à frente da pasta

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...