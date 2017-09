As projeções indicam que o mínimo exigido para receber o digital foi atendido, inclusive com a distribuição de 80% dos conversores para os beneficiários dos planos sociais do governo

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

De acordo com o cronograma estabelecido para o desligamento do analógico em capitais e cidades brasileiras, Salvador, Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza serão as próximas, no dia 27.

As projeções indicam que o mínimo exigido para receber o digital foi atendido, inclusive com a distribuição de 80% dos conversores para os beneficiários dos planos sociais do governo.

A partir daí as atenções irão se voltar para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em 25 de outubro e 8 de novembro, respectivamente, com as peculiaridades de cada qual a serem superadas.

No Rio, a questão das várias comunidades, algumas com acesso bem dificultado e, na capital mineira, o problema da topografia, que exigirá a instalação de um maior número de reforçadores para suplantar as dificuldades.

Acredita-se, no entanto, que em ambos os casos tais inconvenientes serão superados a tempo para que não exista qualquer alteração no calendário colocado em prática desde Rio Verde, em Goiás, em março do ano passado.

TV Tudo

Duração

Filhos da Pátria, estreia da Globo no dia 19 e já com muitas chamadas no ar, ficará em cartaz até o dia 12 de dezembro.

Trabalho que já tem segunda temporada assegurada.

Também tem isso

A decisão da direção da Band de novamente isolar a TV Bandeirantes de São Paulo do restante da rede tem tudo a ver com a questão comercial.

É uma forma de não ter que dividir com as outras o que é arrecadado pela emissora paulista.

Daí a decisão

A divisão, prestes a acontecer, vai fazer com que Band-SP e Band-rede tenham imediatamente, após consumada esta separação, dois departamentos de vendas funcionando separadamente.

E faturamentos diferentes, claro.

A propósito

Causa indignação a quem assiste, o pouco caso dispensado pela Band – Campinas na apresentação do seu jornal local.

Até a sujeira do estúdio e copinhos plásticos espalhados por todos os cantos, podem ser vistos pelo público em casa. Será que não tem ninguém cuidando disso?

Tudo certo

Se tudo correr como se espera, o novo contrato do Fábio Porchat será assinado ainda no decorrer desta semana. Serão mais dois anos.

Já está tudo conversado e ajustado entre as partes.

Carregada no drama

Muito depois, em relação aos outros, Glória Pires deu início aos seus trabalhos em O Outro Lado do Paraíso, do Walcyr Carrasco, substituta de A Força do Querer.

Faz uma ex-garota de programa, Elizabeth, casada com Henrique (Emilio de Mello), um alguém que não se importa com o passado da mulher e é totalmente apaixonado por ela. Odiada pelo sogro, Natanael (Juca de Oliveira) e vítima de uma armação dele, será dada como morta. A novela estreia em 23 de outubro.

Tudo na mesma

Sobre o para ou continua da GfK no Brasil, a temperatura dos acontecimentos em nada se alterou nos últimos dias.

Um levantamento de tudo o que aconteceu desde a sua implantação, inclusive a decepção com pessoas e no desenvolvimento de alguns negócios joga contra. Ou vai ao encontro daqueles que defendem o encerramento das atividades. De qualquer maneira, toda a questão agora está nas mãos de um fundo de investimentos americano que acaba de assumir o controle da empresa.

Tudo na mesma 2

A informação de dentro da teledramaturgia da Globo é que a novela O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, está mantida na fila das 21 horas, imediatamente após De Volta para Casa, de João Emanuel Carneiro.

O elenco, inicialmente cogitado pelo Aguinaldo, é que sofrerá algumas modificações, porque vários nomes pretendidos foram ou ainda serão deslocados para outros trabalhos.

Dupla afinada

Ainda das novelas da Globo, Rosane Svartman e Paulo Halm, os dois de Totalmente Demais, terão a parceria mantida em novo trabalho para as 19 horas.

Sinopse em preparação, com exibição prevista para o começo de 2019.

Bate – Rebate

· Recém-saída do Popstar, Mariana Rios agora vai se dedicar à nova temporada do The Voice na Globo.

· O Lollapalooza Brasil 2018 acontecerá dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

· Série de Ricardo Linhares, Se eu fechar os olhos agora, poderá contar com Murilo Benício num dos principais papéis.

· Zé Carlos Machado e Marcelo Argenta também fecharam para Apocalipse, próxima novela bíblica da Record.

· Espelho, do Lázaro Ramos, no Canal Brasil, recebe Dira Paes como convidada nesta segunda. Nove e meia da noite no ar.

· A propósito do Canal Brasil, Nicole Puzzi está estreando nova temporada do Pornolândia.

· Nada definitivo ainda, mas na Record já se cogita a volta do Legendários, do Marcos Mion, para as noites de sábado.

· Benedito Ruy Barbosa entregou na Globo a sinopse e primeiros capítulos da sua nova novela, O Último Beijo…

· … Mas ainda não teve um retorno de quando será produzida e se será para o horário das 7 da noite.

· Intensa e das mais positivas, surpreendente até, a repercussão do especial dos 100 anos do Chacrinha dentro da Globo.

C’est fini

A TV Cultura promove nesta segunda-feira, às 20h30, a estreia de Tá Certo?, com apresentação de Warley Santana, ex-CQC. O programa reúne bonecos com diferentes personalidades disputando um game show movido a perguntas curiosas, feitas por pessoas do cenário artístico, esportivo e intelectual, como Sérgio Mamberti, Raí, Daniel, Nasi, Fábio Porchat, Fafá de Belém, Maria Fernanda Cândido, Renato Teixeira, Rivellino e Zélia Duncan.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Curtir isso: Curtir Carregando...