Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

A Secretaria de Saúde e o Hospital Universitário Pedro Ernesto inauguraram o Centro de Tratamento para Cálculo Renal (Centro de Tratamento de Litíase), que funciona como uma extensão do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe).

O atendimento que já acontece na unidade foi ampliado e passou a ser especializado no tratamento de cálculos nas vias urinárias; desde o rim até a bexiga. O Centro conta com cinco leitos; além dos 21 já existentes no setor de Urologia, e tem capacidade para realizar cerca de 60 cirurgias por mês.

– O objetivo desse serviço é realizar o tratamento e a prevenção do cálculo renal; além de reduzir a fila de espera por esse procedimento. Os pacientes terão todo o acompanhamento desde a primeira consulta com o urologista; até a realização de cirurgia, quando indicada. Esperamos zerar a fila para esse procedimento muito em breve – disse o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

O setor conta com uma equipe multidisciplinar formada por urologistas, cirurgiões, anestesistas, nefrologistas e enfermeiros. Além de realizar exames de imagem de alta complexidade, como ressonância, urografia excretora e tomografia.

Aumentar o atendimento

– Estamos ampliando nosso serviço para aumentar o atendimento. Cerca de 8,5% da população possui cálculo renal ou já teve algum episódio como a cólica renal, cujo o cálculo foi eliminado espontaneamente. A faixa etária mais comum é acima de 60 anos, mas o problema pode atingir várias idades – explicou o urologista Ronaldo Damião, chefe do Serviço de Urologia do Hupe e responsável pelo Centro.

O local tem um ambulatório e uma enfermaria exclusivos, além de uma sala no centro cirúrgico, onde serão realizadas as operações, como as abertas, percutâneas (punção que se faz para quebrar o cálculo) e endoscópicas.



