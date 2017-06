O reforço no abastecimento, que irá triplicar a oferta de água para a área, também garantirá a geração de postos de trabalho em futuros empreendimentos

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Obras e da Cedae, investe na melhoria da qualidade de vida dos moradores das comunidades Beira Mar e Parque Duque, em Duque de Caxias, e oferece suporte para grandes empresas que estão se instalando na área. Entrou em funcionamento uma nova rede de abastecimento de 400 milímetros na região.

Atualmente, somente o Parque Duque é atendido por uma linha de 75 milímetros e será ampliada para 200mm. O que permitirá um aumento do abastecimento das comunidades do entorno. Com cerca de 44 mil moradores. A intervenção criará infraestrutura necessária para novos empreendimentos habitacionais e econômicos. A obra recebeu investimento de R$ 1,4 milhão.

O reforço no abastecimento, que irá triplicar a oferta de água para a área. Também garantirá a geração de postos de trabalho em futuros empreendimentos. A expectativa é de que, a partir de agora, os poucos terrenos que ainda estão vagos no Condomínio Industrial de Duque de Caxias sejam adquiridos por grandes empresas.

Um dos principais empreendimentos na região é o novo Moinho Fluminense. Com investimentos de R$ 500 milhões, para a construção de uma unidade totalmente automatizada. Utilizando tecnologia de ponta e equipamentos existentes em poucas empresas no mundo. A proposta da Bunge é de um incremento de mais de 50% na capacidade de processamento de trigo, moendo mais de 600 mil toneladas por ano.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) inaugurou na quarta-feira uma nova unidade prisional no Complexo Penitenciário de Gericinó. Com capacidade para 532 internos. A Cadeia Pública José Antônio da Costa Barros vai funcionar onde antes estava a Cadeia Pública José Frederico Marques, porta de entrada do sistema, transferida para Benfica. O nome da unidade é uma homenagem ao inspetor assassinado a tiros em dezembro do ano passado em Belford Roxo.

Presente à inauguração, o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel PM Erir Ribeiro Costa Filho. Ele ressaltou que o inspetor homenageado era querido dentro da corporação pelo excelente trabalho feito e pelo exemplo aos colegas.

– Desejo que todos os inspetores lotados aqui nesta unidade prisional sejam íntegros, unidos e fechados com o trabalho. Que todos tenham o senso de união ao desempenhar suas funções – disse o secretário.

Familiares do inspetor falecido estiveram na inauguração e agradeceram a homenagem feita pela Seap ao servidor que só tinha elogios em sua ficha. A inauguração contou com a presença das filhas do inspetor Vanessa e Andressa Barros, da esposa dele, Lourdes de Barros, da cunha Justina de Araújo Barros, do genro Anderson dos Santos e da irmã do inspetor, a delegada Ana Lúcia Barros.

– Nossa família só tem a agradecer essa homenagem que a Seap está fazendo. Meu pai sempre se dedicou e teve orgulho de sua função. Honrava o uniforme que vestia. Eternizar o nome dele é uma grande homenagem da Seap – afirmou a filha Vanessa Barros.

Também estiveram na inauguração da nova unidade prisional o Juiz Corregedor da Vara de Execuções Penais, Guilherme Schilling Duarte, a promotora Andrezza Duarte Cançado e o presidente do Conselho Penitenciário, Bruno Silva Rodrigues.

O diretor da nova unidade prisional, Marco Antônio Martins agradeceu a presença de todos e disse estar preparado para o novo desafio.

– É um orgulho realizar essa nova missão, esse novo trabalho fazendo uma homenagem a um profissional competente como foi o inspetor Barros. Que cumpramos nossa missão de forma justa e correta – concluiu.



