Polícia investiga se homem encontrado morto dentro de automóvel incendiado em Nova Iguaçu é de Kyriakos Amiridis, desaparecido há quatro dias. Placa e modelo são os mesmos do veículo alugado pelo diplomata

Por Redação, com DW – do Rio de Janeiro:

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que pediu nesta sexta-feira a prisão de três pessoas possivelmente envolvidas na morte do embaixador grego Kyriakos Amiridis, 59 anos, da mulher do diplomata, Françoise Amiridis, de Sergio Gomes Moreira Filho, policial lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fallet, e de um homem identificado apenas como Eduardo. Segundo o depoimento dos dois homens, Françoise seria a mandante do crime, o que ela negou durante depoimento nesta sexta.

Agentes que investigam a morte do diplomata grego confirmam que o corpo carbonizado encontrado em um veículo nas proximidades do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, é dele, que teria sido morto em casa, em Nova Iguaçu, a mando da própria muher, que seria amante do PM. Françoise Amiridis negou que seria amante do PM ou que tivesse encomendado a morte do marido.

Depois de morto, o embaixador teve o corpo levado para dentro do carro que ele havia alugado no dia 21 deste mês. O carro foi encontrado carbonizado na quinta-feira e dentro estava um corpo mais tarde indentificado como sendo do diplomata grego.

O diplomata estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando. Segundo Françoise Amiridis, saiu da casa da família no município de Nova Iguaçu. Não deu mais noticias e parou de atender o celular. Kyriakos Amiridis morava em Brasília e passava férias na casa da família em Nova Iguçau.

Desaparecimento

Kyriakos Amiridis, de 59 anos, foi visto pela última vez na última segunda-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Onde moram familiares de sua esposa. Um diplomata grego disse que se comunicou com o embaixador por meio de uma mensagem de celular. Como ele não se comunicou mais desde então, a representação resolveu informar a polícia sobre o seu desaparecimento nesta quinta-feira.

O diplomata, que foi cônsul da Grécia no Rio de Janeiro entre os anos de 2001 e 2004 e assumiu como embaixador em Brasília no início deste ano. Ele passava na cidade suas férias de fim de ano. Ele iniciou sua carreira diplomática em 1985. Foi titular na Líbia entre os anos 2012 e 2016, antes de assumir como embaixador em Brasília.

Força Nacional

O Ministério da Justiça e Cidadania autorizou nesta sexta-feira a prorrogação e ampliação das ações da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Os agentes atuarão por mais 70 dias no Estado, a contar do dia 26 de dezembro. Em apoio à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Civil para conter crimes de roubos de cargas nos acessos às comunidades e nas rodovias federais do estado.

O pedido de prorrogação da atuação da Força Nacional foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, “em prol da preservação da ordem pública”. Por mais 30 dias, a partir do vencimento da Portaria nº 1.336/MJC, de 5 de dezembro de 2016.

A Força Nacional também atua no policiamento ostensivo no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e adjacências.

A operação tem o apoio logístico das forças de segurança do estado, que também farão o planejamento do números de profissionais que atuação nas ações.

A portaria do Ministério da Justiça e Cidadania foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...