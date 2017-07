A realização da campanha dá continuidade à estratégia do Estado de imunizar toda a população fluminense, medida preventiva anunciada no início do ano

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

A Secretaria de Saúde realiza neste sábado o Dia D da Campanha Estadual de Vacinação contra Febre Amarela. A recomendação é que os postos de saúde de todos os municípios fluminenses convoquem a população para se vacinar. A ação terá início às 9h, na Praça da Mantiqueira, em Xerém, no município de Duque de Caxias, com a presença do secretário estadual de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

A realização da campanha dá continuidade à estratégia do Estado de imunizar toda a população fluminense, medida preventiva anunciada no início do ano, expandindo para todo o estado a vacinação em larga escala.

– A população precisa saber que esse é o melhor momento para se vacinar. As doses estarão disponíveis nos postos e queremos agir preventivamente. Nossas medidas preventivas ajudaram a fazer com que a doença não se propagasse no estado, salvando inúmeras vidas e evitando uma calamidade. Já temos boa cobertura nas áreas consideradas mais vulneráveis, como zonas rurais e localidades próximas às matas – afirma o secretário Luiz Antonio.

Vacinação

Os moradores do Estado do Rio de Janeiro que não receberam nenhuma dose da vacina contra a febre amarela devem ser vacinados contra a doença. Isso porque, a partir de agora, o estado faz parte da Área com Recomendação de Vacinação Permanente para Febre Amarela. Assim, quem mora ou viaja ao Rio de Janeiro deve ser vacinado. A medida foi adotada devido aos casos de epizootias (adoecimento e morte de macacos) registrados na região, considerada área de alta densidade populacional com aumento de casos de febre amarela. O Ministério da Saúde recomenda a imunização para pessoas na faixa etária de seis meses a 59 anos de idade, que nunca tenham tomado alguma dose da vacina.

– A febre amarela no Brasil é endêmica, acontece constantemente. Se nós não controlarmos e estivermos com cobertura vacinal alta na população. Teremos novos problemas. Por isso o Governo Federal decide incluir o Rio entre os estados que receberão permanentemente doses da vacina de febre amarela para garantir a cobertura vacinal elevada e evitar novos episódios de epidemia – ressaltou o ministro da Saúde,

Para garantir a cobertura, o Ministério da Saúde enviará ao estado, ainda em julho, 1,5 milhão de doses da vacina. Além disso, a cada mês, serão repassadas mais 500 mil doses até imunizar toda a população. É importante ressaltar que cabe às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde organizar o fluxo de vacinação.

Neste ano, já foram enviadas 6,9 milhões de vacinas para o Rio de Janeiro. Em todo país. Foram distribuídas 26,9 milhões de doses extras para intensificar a vacinação e garantir a proteção da população durante o surto que acometeu, principalmente, nos Estados da região Sudeste.

Redução

– Estamos num quadro, até pela condição climática, de redução do número de casos de febre amarela. Mas o que a gente precisa principalmente da imprensa e da população. É que todos saibam que esse é o melhor momento para se vacinar. É o momento que não está tendo risco, é agir preventivamente para estarmos protegidos para o próximo ano – enfatizou o Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior.

Medida

Desde abril deste ano, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida. Medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Atualmente, nenhum país do mundo utiliza mais o esquema de duas doses. Isso significa que quem já foi vacinado , em qualquer momento da vida, não precisa de dose de reforço. Até agora, pelo menos 4,2 milhões de pessoas foram vacinadas no Rio de Janeiro.

Casos

No momento, os casos da febre amarela no país estão estáveis. Isso porque o inverno é considerado período de baixa sazonalidade. Já que a população de mosquitos diminui consideravelmente. De janeiro até agora foram confirmados 797 casos da doença, com 275 mortes.

Ao todo, foram notificados 3.245 casos, sendo que 1.929 já foram descartados e outros 519 permanecem em investigação. Outros 37 óbitos ainda são investigados e 124 foram descartados, do total de 436 notificações. O Rio de Janeiro confirmou 22 casos e oito óbitos. No momento, nove casos continuam sendo investigados e 56 já foram descartados.

Prevenção e controle

A vacina de febre amarela é a medida mais importante para prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de 95% a 99%, além de ser reconhecidamente eficaz e segura. Entretanto, assim como qualquer vacina ou medicamento, pode causar eventos adversos como febre, dor local, dor de cabeça, dor no corpo.

Ela é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres amamentando, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Pessoas com reação alérgica a ovo devem ser avaliadas por um médico.

Serviço

Data: 8/7, sábado, às 9h

Local: Praça da Mantiqueira, em Xerém, no município de Duque de Caxias.

