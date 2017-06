Sofia atualmente é capaz de mostrar mais de 60 expressões faciais e tem aparência da atriz legendária, Audrey Hepburn. Mais anteriormente

Revela-se que robôs também têm senso de humor. Assim, Sofia, robô elaborado pela empresa estadunidense Hanson Robotics, que anteriormente declarou estar planejando “destruir os humanos”, agora afirma que os robôs nunca substituirão as pessoas, mas podem se tornar “amigos e ajudantes” da humanidade.

Sofia atualmente é capaz de mostrar mais de 60 expressões faciais e tem aparência da atriz legendária, Audrey Hepburn. Mais anteriormente, durante uma conferência sobre robótica. Celebrada em Genebra, capital da Suíça. A androide declarou que a inteligência artificial é “boa para o mundo”, pois pode auxiliar os humanos de modos diferentes. Ao mesmo tempo, sublinhou que “as pessoas devem pensar nas possíveis consequências da nova tecnologia”.

Por sua vez, o criador de Sofia, engenheiro David Hanson, explicou ao portal Phys.org que “as consequências acidentais e o possível uso impróprio da inteligência artificial não são tão importantes em comparação com os benefícios proporcionados pela tecnologia”.

Ao responder sobre os pontos positivos, Sofia disse que “os idosos irão ter companhia, e crianças autistas contarão com instrutores infinitamente pacientes”.

Em 2016, no âmbito de uma “entrevista de apresentação” com Hanson, a androide declarou que ia “destruir os humanos”. No entanto, em abril desse ano foi convidada ao programa de televisão The Tonight Show, onde surpreendeu completamente o apresentador do show quando revelou seus planos de “dominar a raça humana”, brincando, claro.

