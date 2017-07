Rocha Loures foi flagrado pela PF recebendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos. A investigação baseada nas informações da delação premiada dos executivos da JBS.

Por Redação – de Brasília

O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures deixou, neste sábado, a carceragem da Polícia Federal. Ele estava detido na unidade há mais de um mês. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-parlamentar. Na véspera, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator das ações da Lava Jato na Corte, decidiu soltar Loures.

Rocha Loures foi flagrado pela PF recebendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos. A investigação baseada nas informações da delação premiada dos executivos da JBS. Na decisão de Fachin, o magistrado entendeu que o réu pode responder às acusações em liberdade restrita. A denúncia contra ele já foi feita ao STF pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-parlamentar foi denunciado no mesmo processo com o presidente Michel Temer.

O ex-assessor deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares, como recolhimento domiciliar. Permanecendo em casa das 20h às 6h de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados.

