Rússia processa vice-ministra após morte de pessoas por intoxicação alcoólica

Por Redação, com Reuters – de Moscou:

Investigadores da Rússia comunicaram nesta terça-feira que abriram um processo criminal contra uma autoridade de alto escalão da Sibéria depois que ao menos 77 pessoas morreram depois de beberem óleo de banho para tentar se embriagar.

O envenenamento em massa ocorrido em Irkutsk, cidade localizada a 4 mil quilômetros de Moscou. Foi o pior do tipo nos últimos anos em um país no qual até 12 milhões de pessoas consomem substitutos baratos de bebidas alcoólicas.

Até agora os investigadores detiveram 23 pessoas, e o presidente russo, Vladimir Putin. Ele exigiu controles mais rígidos da produção e venda de bebidas, remédios, perfumes e outros líquidos com alto percentual de etanol, ou álcool para ingestão.

O óleo de banho letal de Irkutsk estava contaminado com metanol. Uma forma derivada do álcool que é tóxica.

Também nesta terça-feira. O Comitê Investigativo da Rússia disse que Yevgeniya Nefedova, uma vice-ministra responsável pelo uso da terra pertencente ao governo regional de Irkutsk. Ela foi acusada de negligência devido ao acontecimento.

Em novembro, um mês antes do envenenamento, Nefedova teve acesso a indícios de que um lote de terra estatal estava sendo usado para vender álcool ilegal. Afirmaram investigadores.

– Ela tinha todos os poderes e a justificativa para pedir a um tribunal que anulasse o contrato (de aluguel). Mas, ao invés disso, Nefedova só aplicou mais uma multa”, disse o comunicado.

O Ministério da Saúde da região de Irkutsk, por sua vez, informou que o número de mortos subiu para 77 e que 16 pessoas continuam hospitalizadas.

Oito crianças ficaram órfãs devido ao envenenamento, disse o departamento de imprensa do ministério. Segundo a agência de notícias Interfax.

Estado Islâmico

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta terça-feira. Viu a decisão dos Estados Unidos de flexibilizar restrições ao fornecimento de armas aos rebeldes sírios como um “ato hostil”. Que ameaça a segurança dos aviões de combate e de militares russos. Disse a agência de notícias RIA.

Segundo a agência. O ministério disse que o governo do presidente norte-americano, Barack Obama. Está tentando complicar a situação do mundo antes do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tomar posse em janeiro.

Obama revogou algumas restrições às entregas de armas a rebeldes sírios neste mês.

A Rússia, cuja Força Aérea está apoiando o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, disse que a medida é arriscada e que as armas podem acabar nas mãos de “terroristas”.

