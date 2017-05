É de se duvidar que SBT, Record e Rede TV! tinham total certeza do que estavam fazendo, no instante em que, se servindo da Simba, criaram toda essa situação de confronto com as operadoras do cabo.

Medir as consequências, então, nem pensar. E os resultados, os piores possíveis, aí estão. Em nenhum momento se pode questionar a atitude de alguém em reivindicar aquilo que julga ter direito, mas existem maneiras e maneiras para isso. Por acaso, escolheram a pior, o tudo ou nada.

Hoje, o SBT tem na Telesena e a Jequiti as suas principais mercadorias. Na Record, o principal produto de venda é a Igreja Universal agregar maior número de seguidores a ela. Uma, já há algum tempo, vem encontrando dificuldades para fechar as suas contas e a outra só fecha graças a uma articulada operação de cessão de horários.

Como se vê, nunca um passo foi tal mal calculado, até porque o panorama atual das corridas mostra as operadoras trabalhando juntas, orquestradas e a cada dia se fechando mais a possibilidade de qualquer acordo.

Todas já perceberam que os prejuízos com cancelamentos de assinaturas não foram tão significativos e que o telespectador, aos poucos, está aprendendo a viver sem SBT, Record ou Rede TV!.

TV Tudo

Por enquanto

Vale salientar que todo esse drama, até aqui, está restrito apenas a São Paulo e Brasília.

É de se imaginar o tamanho do estrago se esta interrupção de sinal no cabo se estender para todo o país.

O que se espera

O jogo tem que ser limpo em todas as situações. Da mesma forma que as operadoras estão orquestradas numa mesma questão, elas também poderiam se unir para enfrentar outras questões, igualmente importantes.

Por exemplo: diminuir os espaços cedidos aos tantos canais de vendas ou religiosos. Cada dia parece que existem mais.

Elevador

Zico Góes, até pouco tempo diretor de conteúdo da Fox, passou agora a VP de Desenvolvimento e Conteúdo dos canais do grupo no Brasil.

E é com esse novo posto que ele viaja, dia 15, a Los Angeles para participar de um painel sobre o renascimento da dramaturgia na América Latina.

O evento – 1

No dia 19, durante um intervalo da LA Screenings, também se dará a realização do que é chamado de Drama Summit West.

Uma ocasião em que se reúnem alguns dos grandes profissionais no ramo de teledramaturgia, dispostos a analisar possibilidades de parcerias e discutir os rumos das séries de ficção.

O evento – 2

Zico Góes teve seu nome incluído no painel Latin America´s Dramatic Renaissance, que terá início às 14h, horário de lá.

A sua principal abordagem será o desenvolvimento de séries no Brasil de forma geral e as realizações da Fox em particular.

Digital

Os 12 episódios da série Carcereiros, protagonizada por Rodrigo Lombardi e com direção de José Eduardo Belmonte, estarão disponíveis para os assinantes do Globo Play no dia 8 de junho.

Na TV, a previsão de exibição é para o primeiro trimestre de 2018, mas fontes da parceira Gullane cravam início de janeiro.

Dois tempos

A série Era Uma Vez Uma História, apresentada por Dan Stulbach e Lilia Schwarcz, quinta, na Bandeirantes, vai mesmo ganhar exibição na televisão paga.

Já está tudo certo para estrear em agosto na Warner.

Ah! Não!

Duro acreditar que a Globo, levada pelo desconhecimento de parte do público, está sendo obrigada a rever a edição de Os Dias Eram Assim e passar a explicar, tim-tim por tim-tim, detalhes do regime militar vivido entre 1964 e 1985.

Chegamos a tanto?

Sem parar

Recém-saído de Malhação, Oscar Magrini embarcou terça-feira para uma série de compromissos em Portugal. Ficará quase um mês por lá, e não está descartada uma participação especial em novelas.

Em agosto, Magrini gravará a nova temporada do Vai que Cola, no Multishow.

Bate – Rebate

· Lima Duarte disse para o Amaury Junior que vai fazer par romântico com a Fernanda Montenegro na próxima novela das 9 na Globo.

· O cantor Xande de Pilares gravou participação em A Força do Querer. Cenário da Estudantina…

· … Cena incluída no capítulo que vai ao ar no dia 16.

· Curitiba virou, desde o começo da manhã de ontem, o centro das atenções de todas as TVs, adeptas da prática do bom jornalismo…

· … Desde as primeiras horas começaram a entrar flashes do local que à tarde recebeu a presença do ex-presidente Lula…

· … Mas também o que chamou atenção foi a quantidade de gente do lado de fora…

· … Cabe perguntar: vivem de quê?

· A homenagem desta coluna ao Nelson Xavier, falecido no dia de ontem. Um ator de grandes trabalhos. Nossa solidariedade a Via Negromonte e seus quatro filhos.

· Léo Jaime será, uma vez mais, o apresentador do Prêmio Sexy Hot, dia 6 de junho, oferecido aos melhores do cinema pornô…

· … O evento deste ano, na Estação São Paulo, contará ainda com a participação de outras representativas personalidades…

· … Como são os casos de Mr Catra, Milton Cunha, Di Cesar, Tatiana Presser e Nizo Neto entregando troféus aos vencedores deste ano.

C´est fini

Tem futebol dos bons, no Esporte Interativo, a partir das 4 da tarde, com a transmissão de Manchester United e Celta, no Old Trafford, pelas semifinais da Liga Europa.

O vencedor irá para a final, dia 24, em Estocolmo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery