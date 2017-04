Desde lá de trás se aprendeu que televisão é hábito, mas também um jogo de conquista, que se desenvolveu ao longo de tempos para seduzir os telespectadores

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

A grande questão, a partir de agora, é saber o que pretendem fazer o SBT, Record e Rede TV! para recuperar as suas audiências do passado, números que tinham acumulado, antes de decidirem, em conjunto, desligar seus sinais da TV paga.

Desde lá de trás se aprendeu que televisão é hábito, mas também um jogo de conquista, que se desenvolveu ao longo de tempos para seduzir os telespectadores.

Telespectadores que em uma parcela bem importante passaram a se servir dos serviços de diferentes empresas. A audiência de cada emissora é também a soma de todas as operadoras, o que nos leva a concluir que muito daquilo que cada uma dessas TVs tinha lá atrás, não será recuperado num primeiro momento.

A avaliação em todo o mercado é que a decisão tomada, a de interromper a cessão do sinal com o desligamento do analógico em São Paulo, além de oportunista, foi intempestiva sob todos os aspectos.

Os prejuízos para todas as três já são e ainda serão inevitáveis.

É só fazer a conta

Tomando-se como exemplo a Record, de todas a mais prejudicada. Com a interrupção do seu sinal no cabo, ela perdeu dois pontos.

Número que antes era obtido pela soma do que registrava com a Net, Sky, Claro e Oi. Cada uma com peso e índices diferentes. E que se perderam ao longo dos últimos dias. O que será feito para conseguir isso de volta?

Tem outro lado

É preciso reconhecer que, em toda a questão criada, só uma teve a ganhar e aí, sim, somos obrigados a reconhecer que foi uma jogada de mestre dos seus donos.

Ao contrário das outras duas que vivem a custa de comerciais, a despesa da Rede TV! é paga pela venda de horários. O que entra ou vier a entrar, além disso, é lucro.

De qualquer forma

As três emissoras envolvidas acreditam que muito provavelmente nesta segunda-feira se chegará a uma solução para o assunto.

Solução que, de acordo com elas, para o mercado será anunciada como uma grande bomba.

E atenção

Engana-se todo aquele que imagina que os negócios entre Silvio Santos e Edir Macedo limitam-se ao Simba e essa guerra contra as operadoras.

Existem mais coisas envolvidas. Todas, claro, no campo da TV.

Oportuno

A convenção do Comercial da Band, realizada no Guarujá, em São Paulo, na semana passada, contou com uma palestra do filósofo Mario Sérgio Cortella.

Ele falou sobre a importância de o profissional se renovar e ficar atento às mudanças.

Silêncio

O que se observou, ainda neste encontro da Band no Guarujá, é que o assunto Copa da Rússia não foi levantado.

Tudo que diz respeito a ele, segundo a emissora, será resolvido em “reuniões de trabalho a partir de agora”.

Tem a preferência

Karol Conka, cantora e apresentadora do Superbonita no GNT, entrou na disputa pelo tema de abertura de Malhação – Viva a diferença.

Outros nomes foram avaliados, mas ela já abriu vários corpos de vantagem sobre os concorrentes.

Primeiro ao vivo

Depois da estreia gravada na semana passada, na noite desta segunda-feira foi ao ar o primeiro Dancing Brasil, da Xuxa, ao vivo, direto dos estúdios da Casablanca, no Rio.

Já com direito a eliminação de um casal. Dentre os participantes, a dançarina Sheila Mello.

Gravando

A Band e a Eyeworks deram início aos trabalhos do programa de encontro dos casais – Primeiro Encontro.

As primeiras tomadas foram feitas num restaurante em São Paulo. Ainda no decorrer desta semana será definido o seu apresentador.

Cinema

Em maio, no Rio, terão início as filmagens de Os Farofeiros, comédia escrita por Paulo Cursino e Odete Damico, com direção de Roberto Santucci.

Um trabalho que já tem confirmada a participação de Aline Riscado em papel de destaque. Também no elenco, Danielle Winits, Cacau Protasio, Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo, Maurício Manfrini – leia-se Paulinho Gogó, e Paulo Tiefenthaler, entre outros.

É do ramo

Dan Stulbach voltou, e voltou muito bem às novelas da Globo, agora como o Eugênio de A Força do Querer. É desses atores acima da média.

Na história, seu personagem vive uma fase de conflitos no casamento com Joyce (Maria Fernanda Cândido). A arquiteta Irene(Débora Falabella) tenta conquistá-lo.

Bate – Rebate

· Ary Toledo gravou participação especial em um dos episódios da segunda temporada de Treme Treme, que volta ao ar dia 17, às 22h, no Multishow…

· …Veterano do humor, ele contracena com o porteiro Belmiro (Gustavo Mendes).

· Já em contagem regressiva na Globo, o Álbum da Grande Família será exibido até dia 28, uma sexta-feira…

· … Será que depois disso teremos a estreia do programa do Bial?

· Jornalista Caetano Bedaque completa este mês 3 anos com seu programa, Primeiro Escalão, na AllTV.

· O Multishow fixou para julho a estreia de Planeta B, em 24 episódios, com os humoristas do grupo Os Melhores do Mundo…

· … A série se desenrola em 2089, quando o Brasil é comprado pela China e a população aguarda a Primeira Missão Espacial Brasileira…

· … A espaçonave recebe o nome de Arara 1 e a missão dela é encontrar um planeta para instalar o Novo Brasil.

· O prefeito de São Paulo, João Doria, é o entrevistado do Roda Viva, da Cultura, nesta segunda, a partir das 22 horas. Apresentação do Augusto Nunes.

C´est fini

Carinha de Anjo alcançou, na sexta-feira, a marca de 100 capítulos apresentados, mas ainda com longo caminho a percorrer.

Por sua vez, a mexicana Lucero virá ao Brasil, outra vez, em agosto, para nova bateria de gravações da novela.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery

