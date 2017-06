Os profissionais puderam acompanhar simulações de parto e discutiram questões sobre o tema, como tipos de abordagens às gestantes, diferentes complicações no pós-parto

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação Geral Pré-hospitalar Móvel, realizou capacitação de equipes atuantes nas ambulâncias da rede. Com o tema Emergências Obstétricas, o encontro tem como objetivo aprimorar a assistência em saúde. A capacitação acontece periodicamente e aborda diferentes assuntos dentro da temática do serviço de Urgência e Emergência.

– Trabalhamos com a missão de transportar sempre o paciente em segurança. Partindo dessa premissa, promovemos essas capacitações. Que buscam o conhecimento teórico. E prático adequado para os profissionais estarem aptos quando surgir a necessidade no dia a dia.

Isso proporciona segurança e muito mais qualidade no atendimento – destacou a enfermeira e coordenadora-geral Pré-hospitalar da Secretaria de Saúde, Bárbara Alcantara da Silva.

Enfermeiros e técnicos de enfermagem se reuniram no Hospital Estadual Eduardo Rabelo, em Campo Grande. Para reforçar conceitos técnicos de emergências clínicas passíveis da rotina do serviço realizado em ambulâncias.

Profissionais

Os profissionais puderam acompanhar simulações de parto e discutiram questões sobre o tema. Como tipos de abordagens às gestantes, diferentes complicações no pós-parto. Procedimentos necessários para o trabalho de parto normal. Além de orientações para manipulação e atendimento aos recém-nascidos.

– Durante o nosso serviço, nos deparamos com urgências médicas, como encontrar uma gestante em trabalho de parto na rua, ou mesmo um paciente, e para agirmos da melhor forma é importante ter um conhecimento aperfeiçoado para ajudar a população da melhor maneira. Relembrar questões de anatomia, fisiologia, visualizando como funciona, além de desmistificar alguns mitos a respeito do parto foram pontos essenciais vistos no evento – afirmou o técnico de enfermagem Davi Arrojado, um dos participantes do treinamento.

As capacitações acontecem trimestralmente há quase um ano na rede estadual de saúde e objetivam o aperfeiçoamento dos profissionais, ao mesmo tempo que reciclam conceitos e trazem atualizações de protocolos de saúde, visando os princípios e as diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.

Em setembro, as equipes de saúde participarão de nova edição, que abordará os tipos de emergências cardiológicas.

