Como manda a tradição, durante o festival anual as mulheres vestem suas roupas mais elegantes, usam chapéus e vão se divertir com as amigas. Este ano não foi diferente

Por Redação, com Sputniknews – de Aintree, Liverpool

Centenas de britânicas participaram do Dia das Mulheres (Ladies Day) em Aintree, a apenas alguns quilômetros de Liverpool, no noroeste da ilha. No local, um jockey club sofisticado, ocorreu na quinta-feira o Grand National Day, com uma série de páreos nas pistas de grama. Os britânicos chamam-lhe, orgulhosamente, “a mais famosa corrida de cavalos do mundo”.

Organizada desde 1839 no hipódromo de Aintre, a Grand National realizou a 170.ª edição (6 a 8 de Abril) com 40 cavalos e respectivos jóqueis em luta por aquele que é o maior prémio monetário em corridas do gênero na Europa: 3,5 milhões de euros. Deste total, 657.376 são para o vencedor.

Como manda a tradição, durante o festival anual as mulheres vestem suas roupas mais elegantes. Usam chapéus engraçados e vão se divertir com as amigas. Este ano não foi diferente. Mas a roupa, antes bem definida em seus mínimos detalhes, terminou amassada. Principalmente com o comportamento das moças que abusaram do álcool.

Champanha, vinho e cerveja foram servidos desde as primeiras horas da manhã. Não faltou quem preferisse beber diretamente da garrafa. Não foi de se admirar que algumas pessoas se sentissem um pouco “cansadas”, enquanto os cavalos disputavam os prêmios milionários.

