Segundo suspeito de matar ambulante é preso em SP

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

O segundo suspeito pelo assassinato do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, na noite do último domingo, na estação do metrô Pedro II, no centro da cidade, foi preso no início da tarde desta quarta-feira. Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos, foi localizado pela Polícia Civil em Itaquera, na zona leste de São Paulo, por meio de uma denúncia feita ao Departamento Estadual de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade).

Ele deve ser encaminhado para depoimento Delegacia do Metropolitano (Delpom). Na estação Barra Funda do Metro na Zona Oeste da cidade. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo ofereceu uma recompensa. No valor de R$ 50 mil a quem indicasse o paradeiro dele.

Alípio é acusado de ter espancado Ruas até a morte com a ajuda do primo Ricardo Martins do Nascimento, 21 anos. Ele também já está preso desde a noite anterior.

Violência

Ricardo Nascimento foi encontrado na casa de um amigo, em Itupeva, na região de Campinas. Interior de São Paulo. A Justiça determinou a prisão temporária da dupla por 30 dias.

Na manhã desta quarta-feira, Ricardo foi ao Delpom. Para que testemunhas da agressão pudessem fazer o reconhecimento de seu envolvimento na agressão.

