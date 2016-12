Segurança reforça atendimento a turistas para o verão 2017

O objetivo é disponibilizar recursos humanos e tecnológicos, aproximando o público e ampliando os canais de segurança. O visitante pode recorrer a ferramentas, como o aplicativo do serviço

A Secretaria de Segurança, em ação conjunta com as polícias Militar e Civil, reforça o serviço de atendimento de turistas nacionais e estrangeiros para o verão que começa hoje, incluindo o período de férias e festas de fim de ano.

O objetivo é disponibilizar recursos humanos e tecnológicos, aproximando o público e ampliando os canais de segurança. O visitante pode recorrer a ferramentas, como o aplicativo do serviço de emergência 190. O acesso pela web ao Guia de Segurança Pública em cinco idiomas. Além de atendimento qualificado e bilíngue pelo Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur)

O Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) realizou o patrulhamento na praia de Copacabana com viaturas e bicicletas. A decisão estratégica de concentrar o ciclo patrulhamento na orla da praia mais famosa do Rio de Janeiro levou em conta alguns fatores. Dentre eles a geografia propícia do local. Além da indicação de bicicletas para prevenção de furtos, pequenos roubos e tráfico de drogas descentralizado.

Cerca de 50% dos policiais militares dominam outro idioma. Francês, coreano, italiano, árabe e russo. Além de espanhol e inglês, são alguns dos idiomas entreouvidos no Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, localizado em Copacabana.



Delegacia Especial de Apoio ao Turismo – Registro online e Central de Atendimento ao Cidadão.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) presta atendimento qualificado e bilíngue a turistas estrangeiros. Os policiais civis da unidade, no Leblon, têm fluência em idiomas. Através do contato permanente com representações internacionais, auxiliam o visitante.

O turista ainda dispõe da Delegacia online, onde pode fazer o pré-registro da ocorrência pela web. Acessando o endereço http://www.policiacivil.rj.gov.br/ e da Central de Atendimento ao Cidadão (Cac). Canal criado para estreitar a comunicação entre a Polícia Civil e a sociedade.

É possível pedir informações, fazer reclamações e elogios, além de denúncias. O serviço está disponível 24 horas e 7 dias por semana pelos telefones: 2334-8823 e 2334-8835. Ou pelo chat https://cacpcerj.pcivil.rj.gov.br

Operação Praia

A Operação Praia conta com um efetivo de aproximadamente 850 policiais de diferentes unidades. A ação tem a tecnologia como aliada. Dois carros de Comando Móvel, que ficam baseados na praia do Arpoador e na Barra da Tijuca, dão suporte aos policiais militares.

Os equipamentos têm sistema de captação de imagens com um raio de abrangência de dois quilômetros. As imagens são transmitidas pelo helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM). Em tempo real. A tecnologia tem agilizando o deslocamento de viaturas e policiais quando necessário.

Um dos pontos da Operação Praia é a abordagem a veículos, com atenção especial aos ônibus, ao longo do dia. A ação conta com a atuação do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE). Com os batalhões de Áreas Turísticas e de Choque.

Além dos Grupamentos de Policiamento Transportado em Ônibus Urbanos e do Regimento de Polícia Montada. O efetivo patrulha desde o Flamengo, na Zona Sul, até o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

Guia de Segurança Pública

Com base na experiência bem avaliada por turistas nos últimos grandes eventos. A Secretaria de Segurança elaborou um Guia de Segurança Pública com importantes orientações e informações úteis sobre o Rio.

Disponível em cinco idiomas. Português, Inglês, Espanhol, Francês e Mandarim. O guia visa nortear o turista para que possa aproveitar o Rio. Basta baixar o arquivo no site www.rj.gov.br/web/seseg/principal



Central 190 – Aplicativo Emergência RJ e Atendimento Bilíngue.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) concentra os principais serviços de emergência do Rio de Janeiro. A Central 190 atende, em média, cerca de 7 mil ligações diárias. Incluindo a Região Metropolitana, e conta com profissionais bilíngues.

As ligações para os números de emergência internacional norte-americano (911) e europeu (112) realizadas no Rio de Janeiro também são direcionadas para o 190.

O aplicativo Emergência RJ oferece atendimento instantâneo em serviços emergenciais. O projeto, feito em parceria com a startup Nearbee, amplia o atendimento ao serviço 190. Beneficiando os 12 milhões de moradores da Região Metropolitana do Rio e os turistas domésticos e estrangeiros.

Uma equipe no CICC recebe os chamados digitais de forma bilíngue (Português/Inglês). O aplicativo está disponível para download na Apple Store e Google Play.

