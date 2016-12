Seleção feminina entre as 10 melhores do mundo, aponta Fifa

Após desempenho positivo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, equipe fica na nona posição do ranking internacional da Fifa. Em primeiro lugar aparecem os Estados Unidos, seguidos da Alemanha

Por Redação, com agências internacionais – de Zurique:

A seleção brasileira feminina de futebol está entre as 10 melhores do mundo, segundo o ranking da Fifa divulgado na semana passada. Semifinalista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, teminando como quarta colocada, a equipe encerra este ano na nona posição da lista internacional.

Após ser eliminada pela Suécia na semifinal e derrotada pelo Canadá na briga pelo bronze, as jogadoras brasileiras somam 1.961 pontos, logo a frente da Coreia do Norte, que ficou na décima posição do ranking, com 1.952 pontos. Apesar de terem conquistado a prata nos jogos do Rio, as suecas aparecem em oitavo lugar, enquanto as canadenses estão em quarto.

A liderança do ranking é das jogadoras dos Estados Unidos, com 2.140 pontos – 31 a mais que a seleção da Alemanha, que obteve ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro e fechou o ano na segunda colocação, segundo a Fifa.

As 10 primeiras colocadas do ranking feminino da Fifa e a sua respectiva pontuação são as seguintes:

1. Estados Unidos 2.140

2. Alemanha 2.109

3. França 2.041

4. Canadá 2.031

5. Inglaterra 2.030

6. Austrália 1.984

7. Japão 1.982

8. Suécia 1.977

9. Brasil 1.961

10. Coreia do Norte 1.952

Jogos Olímpicos do Rio

Após os resultados positivos alcançados durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em comparação com a seleção masculina de futebol, a seleção feminina ganhou ainda mais a atenção e a admiração dos torcedores.

Na equipe que disputou as partidas olímpicas estavam as jogadoras Marta (cinco vezes Bola de Ouro da Fifa), Cristiane (maior artilheira da história dos Jogos) e Formiga (atleta brasileira que mais disputou Olimpíadas – seis).

Museu do Futebol

Até o dia 30 de dezembro, o Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, terá entrada gratuita e uma programação especial. Com oficinas para o público durante o período de férias escolares. O museu apresenta uma exposição permanente e uma temporária sobre o futebol na Olimpíada.

Em sua exposição permanente está a história brasileira relacionada ao futebol no século XX. Evidenciando o esporte como uma das manifestações culturais do país. Vídeos, fotografias, áudios, objetos e interatividade propiciam a troca de histórias e memórias com os visitantes. O passeio sensorial é dividido em três partes principais: História, Emoção e Diversão.

O museu apresenta também a participação das mulheres no futebol, que já foram proibidas de praticar o esporte no país. Com destaque para as jogadoras Marta e Formiga.

No local ainda há espaços para a interatividade. Crianças e adultos podem testar a velocidade de seu chute noChute a Gol. Além de jogar partidas de pebolim em mesas que têm diferentes esquemas táticos do futebol. Participar de oficinas e visitas guiadas gratuitas.

Além da mostra permanente, o público pode conferir, até 30 de dezembro, a exposição temporária O Futebol nas Olimpíadas, que traz as camisas de Barbara e Weverton, goleiros olímpicos. A bola de futebol usada nas penalidades do jogo que garantiu o ouro olímpico inédito para o Brasil em 2016; a mostra traz, entre outras instalações, cartazes de todas as edições dos Jogos Olímpicos Modernos.

