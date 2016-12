Sequestradores liberam passageiros de avião na ilha de Malta

A aeronave realizava voo interno na Líbia e foi desviada para Malta, a cerca de 500 quilômetros da costa líbia. Após um sequestrador dizer à tripulação que estava com uma granada de mão

Por Redação, com agências internacionais – de Valletta:

Os primeiros 25 passageiros desceram de um avião sequestrado no Aeroporto Internacional de Malta nesta sexta-feira, e o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, disse em publicação no Twitter que mulheres e crianças estavam sendo libertadas.

A aeronave realizava voo interno na Líbia e foi desviada para Malta, a cerca de 500 quilômetros da costa líbia. Após um sequestrador dizer à tripulação que estava com uma granada de mão. Mais de 100 passageiros e tripulantes estavam no avião, segundo relatos.

Sequestro

Um avião de uma empresa aérea Líbia que fazia um voo doméstico foi sequestrado nesta sexta-feira por dois sequestradores com granadas de mão e desviado de sua trajetória até a ilha de Malta. A aeronave partiu da cidade de Sebha, no sudoeste líbio, rumo a Trípoli.

De acordo com diversos órgãos de imprensa malteses. Os sequestradores teria ameaçado explodir o Airbus A320 da empresa aérea Afriqiyah Airways, com 118 pessoas a bordo. Sendo 111 passageiros e sete tripulantes. Entre os passageiros estão 82 homens, 28 mulheres e uma criança.

Pouco depois, alguns passageiros foram libertados e desceram do avião.

Muscat deu o alerta sobre o incidente através do Twitter. “Informado sobre potencial sequestro de voo doméstico da Líbia divergido para Malta. Serviços de emergência e segurança em prontidão”. A pequena ilha de Malta fica a 500 quilômetros da costa da Líbia.

O jornal The Times of Malta informou que um sequestrador alega ser simpatizante do ex-ditador líbio Muammar Kadafi, deposto e morto em 2011. Segundo o jornal, ele afirmou que estaria disposto a libertar os passageiros. Mas não a tripulação, caso suas exigências sejam atendidas. Não foram esclarecidas. Porém, quais seriam as reivindicações.

O portal de notícias líbio Alwasat noticiou, sem citar as fontes, que o comandante do avião teria informado a torre de controle do aeroporto que dois sequestradores ameaçavam explodir a aeronave com artefatos explosivos caseiros.

Forças de segurança se posicionaram a alguns metros do avião, cujos motores ainda estavam acionados 45 minutos depois do pouso, segundo informou o The Times of Malta. Todos os voos do aeroporto foram cancelados.

