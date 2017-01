Os manifestantes carregam cartazes com pedidos de “SOS” e “pagamento já”, bandeiras de centrais de trabalhadores e enfrentam sol forte e calor intenso

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro protestam na manhã desta quinta-feira contra o atraso de salários. O protesto se concentrou no Largo do Machado, na Zona Sul dá cidade, e segue em caminhada em direção ao Palácio das Laranjeiras, sede do governo estadual.

Os manifestantes carregaram cartazes com pedidos de “SOS” e “pagamento já”. Bandeiras de centrais de trabalhadores e enfrentaram sol forte e calor intenso. A passeata chama o governo de sem vergonha e assassino por deixar aposentados e pensionistas sem salário.

Parte dos servidores está sem receber desde novembro e também não ganhou o décimo terceiro. Segundo a Secretária de Fazenda, uma parcela de R$ 314 deve ser paga ao longo do dia desta quinta a ativos, inativos e pensionistas. Outras parcelas estão previstas para quitar a folha de pagamento até o dia 17 de janeiro.

Protesto

A médica neurologista aposentada Antonieta Campos, de 73 anos, está sem receber desde novembro. Ela conta que só não enfrenta maiores dificuldades, porque é solteira e havia poupado dinheiro. Na passeata, ela protestou também por quem está em situação pior.

– Tem muita gente com filho, família e que está passando muito mais dificuldade. Eu estou aqui por eles também.

Policiais militares do 2º BPM (Botafogo) e do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE). Eles acompanharam o deslocamento do ato e monitoram a situação no local. A PM informou que não divulga mais estimativa de participantes.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...