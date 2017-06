Um formato que o SBT já fez e a Globo, através do Domingão, veio a desenvolver, tornando-se um dos maiores sucessos da televisão atual

Por Flávio Rico – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

O grande segredo dos programas de auditório é sempre buscar a renovação, passar longe da mesmice e seguir ao encontro do que o público quer e gosta de ver, além de surpreendê-lo na medida do possível.

O Domingão do Faustão se caracteriza por isso, não por acaso à caminho do seu 29º ano de apresentações. A tantos outros sucessos, os atuais, como a Dança dos Famosos ou outros que entraram para a história, veio se juntar agora o Show dos Famosos.

Um formato que o SBT já fez e a Globo, através do Domingão, veio a desenvolver, tornando-se um dos maiores sucessos da televisão atual.

É muito bom assistir a Fafá de Belém fazendo o que ela fez, revivendo como reviveu Ângela Maria ou ver, entre tantos outros, o Nelson Freitas, artista que o público conhece por sua participação nos humorísticos, o Zorra em particular, mas que é um alguém de enorme talento.

A televisão precisa mais disso, de produtos que, ao mesmo tempo, se voltem em atender o interesse do público, mas que somem qualidade e proporcionem ao nosso artista a oportunidade de mostrar o seu valor.

TV Tudo

Lavando as mãos

A participação do Dudu Camargo no Pânico, domingo, não foi autorizada por nenhum diretor do SBT. É bom que isto fique bem claro.

Um pedido que também deveria ter partido da Band e não partiu, o que também pega nas relações das duas emissoras. Mas é o caso de perguntar: até que ponto pode chegar um programa, levado pelo desespero de melhor audiência?

De se lamentar

O SBT, ao longo dos tempos, sempre apoiou as suas ações no tripé Família, Diversão e Informação.

Como se observa, “família” e “informação”, a partir de Dudu Camargo e companhia bela, já de algum tempo foram deixados de lado. E não se trata, ao contrário do que pensa seu “padrinho” Silvio Santos de qualquer perseguição a quem quer que seja. Apenas uma triste realidade.

Por outra

De nada adianta a Band trocar diretor comercial se o nível da sua programação continuar do jeito que está.

Qual ciente terá coragem de agregar sua marca à cenas tão deprimentes como os que foram levadas ao ar neste último domingo?

Aplausos de pé

Merece o melhor reconhecimento a matéria do Luís Roberto com o atacante Roger, do Botafogo, e a filha, deficiente visual de 11 anos, levada ao ar, domingo, no Esporte Espetacular.

Tinha tudo para ser piegas, mas não. Ao contrário. Foi naturalmente verdadeira e emocionante.

Dicionário

Apenas para que não restem mais dúvidas, tais definições se tornam necessárias:

Nudez é ausência de vestimenta e Nudes, que vem do inglês Nude, foto de pessoa nua.

Olho gordo

Olha como um boato, espalhado por alguém com o claro interesse de tumultuar, deflagrou toda essa confusão envolvendo O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva.

Para ex-participantes da Master Class foi dito que o autor havia recebido R$ 3 milhões da Globo pelo projeto.

Cadê o meu?

Alguns alunos do curso de autores promovido pelo Aguinaldo Silva, se deixaram levar por esta informação e passaram a brigar pela parte que julgavam ter direito ou ainda julgam ter direito.

A Globo, na dela, está com a sinopse aprovada, mas só dará o start no projeto quando tiver garantias que não tem, além do Aguinaldo, mais ninguém envolvido nisso.

Pelo sim, pelo não

Por via das dúvidas, sabe-se que se todo este processo não andar no tempo devido, na Globo já se trabalha com a possibilidade de uma inversão na fila das 21 horas.

João Emanuel Carneiro, que está depois, entrar com seu trabalho antes do Aguinaldo.

Exemplo do bem – 1

Neste afastamento da Eliana, pelas razões conhecidas e o programa dela nas mãos da Patrícia Abravanel, domingo foi ao ar o casamento do personal trainer do Carlos Alberto de Nóbrega.

Uma matéria com duas horas e meia de duração, que apresentou o resultado desejado, mas com um significado ainda mais especial.

Exemplo do bem – 2

A exibição do casamento foi o ponto alto do programa, com as participações de Chris Flores, Carlos Bertolazzi, Marlei Cevada, Tiago Barnabé e muito bem conduzida pelo Otávio Mesquita, dosando emoção no momento certo.

O gancho, em si, serviu para revelar também, e mais do que tudo, a união de todos em torno do momento que a apresentadora titular está atravessando. Aliás, a #forcaeliana, todos os domingos, aparece como um dos assuntos mais comentados.

As fases de Edir

Então ficou assim: Enzo Barone viverá Edir Macedo na fase como criança, e logo depois José Victor Pires assumirá o papel, para o período jovem.

Tudo isso até a chegada em Petrônio Gontijo, que viverá os principais momentos da vida do líder religioso.

Bate – Rebate

• Na segunda-feira, no Mais Você, da Ana Maria Braga começou mais uma edição do Super Chef Celebridades…

• … Disputa de cozinha com a participação de diversas celebridades.

• A etapa inicial do espetáculo A Estrada de Wolokolamsk, com Esther Góes e Ariel Borghi, poderá ser conferida entre 30 de junho e 2 de julho, no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo…

• … A partir de setembro, no mesmo espaço, a peça entra em longa duração…

• … Esther também integra o elenco de Belaventura, na Record.

• Luís Roberto já está escalado pela Globo para a transmissão dos jogos do Brasil contra Canadá e Rússia, pela Liga Mundial de Vôlei, nos próximos dias 4 e 6…

• … Tande e Giba vão comentar.

• O SBT é aquele que mais audiência tem recuperado, pós invenção da Simba…

• … A Record ainda sofre um pouco com isso…

• … Mas a Rede TV! é a que praticamente desapareceu…

• … Os seus resultados atuais são de dar pena.

C´est fini

A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, que recentemente esteve na Band, com Dan Stulbach, em Era uma Vez uma História, agora conduz um trabalho no Philos, da Globosat, ao lado da também historiadora Heloísa Starling.

Trata-se de Brasil: uma biografia, em quatro episódios, que faz parte da série Livro Vivo.

Então é isso. Mas amanhã tem mis. Tchau!

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...