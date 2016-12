Silvio Santos sai de férias sem resolver o domingo do SBT

O retorno de Silvio Santos ao Brasil está previsto para a semana do carnaval, a que antecederá a maior parte dessas estreias

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Contrariando hábito de muito tempo, Silvio Santos só saiu de férias na última sexta-feira, em vez do começo de dezembro como sempre aconteceu.

A decisão de espichar, em alguns dias, o seu ano de trabalho se deu pela necessidade de acompanhar de perto o processo de reformulação da grade do SBT, que será colocado em prática no decorrer dos próximos meses.

É sabido que as alterações mais significativas estão previstas para os finais de semana, com a saída de Raul Gil e a entrada de Celso Portiolli, com um novo programa, além da estreia do Operação Mesquita, do Otávio Mesquita, também aos sábados, começo de noite.

A questão que ainda existe é o começo da tarde de domingo. Arquivada a ideia de voltar com o Fantasia, o que passa a valer é um projeto apresentado pela própria direção da casa, mas que não envolve maiores gastos e nenhuma contratação. Ninguém, até agora, está autorizado a falar sobre ele.

O retorno de Silvio Santos ao Brasil está previsto para a semana do carnaval, a que antecederá a maior parte dessas estreias.

Domingo de férias

O aeroporto de Cumbica, em seu tratando de apresentadores de televisão, viveu um domingo agitado.

Pela manhã teve o embarque de Silvio Santos com destino a Orlando e, à noite, Fausto Silva viajou para Miami.

Chegou lá

O resumido campo de apresentadores de programas na TV ganhou, nesses últimos tempos, o considerado reforço de Tiago Leifert.

Revelado no esporte, hoje ele se colocou neste reduzido grupo, que tem Silvio Santos e Fausto Silva como os mais festejados e Luciano Huck e Rodrigo Faro como valores de sucesso mais recentes.

Boa escolha

É por isso que a Globo, com a melhor das razões, tem feito apostas muito sérias e justificadas no nome do Tiago.

Depois do The Voice e É de Casa, no entretenimento, agora é dada a ele a missão de substituir Pedro Bial, só Pedro Bial, no Big Brother. Merece.

Cinema

Longe da TV por enquanto, com o adiamento da novela da Lícia Manzo na Globo, Cássio Gabus Mendes fez o filme Restô, no papel de um chef de cozinha.



E foi fundo na função. Aliás, experiência que para ele, como dono de restaurante no passado, nunca foi tão estranha assim.

A propósito

A próxima novela das 23h na Globo, de Ângela Chaves e Alessandra Poggi, internamente é chamada de Os Dias Eram Assim.

Mesmo considerando outras sugestões, o registro deste nome, que agrada a muitos, já foi providenciado.

Está no fim

Domingos Meirelles está cumprindo os seus últimos dias de contrato com a Record.

Um talento do jornalismo, que por motivos contrários a sua vontade, foi impedido de dar continuidade a um trabalho considerado dos melhores. Interna e externamente. Mesmo com duração tão curta, o Repórter Record Investigação acabou como um dos mais premiados da emissora.

Projeto

Além de sempre contar com ela para o MasterChef, em suas diferentes versões, existem planos na Band de aproveitar melhor o talento da Ana Paula Padrão no jornalismo.

Particularmente, na elaboração de reportagens especiais para serem exibidas ao longo deste próximo ano.

Exibição em janeiro

Cidade dos Homens, que a Globo levou ao ar entre 2002 e 2005, vai voltar com quatro novos capítulos agora em janeiro.

Mostrando Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva), mais de uma década depois.

Perdendo tempo

Todo santo mês, e não é de hoje, Record e SBT ou SBT e Record, através das suas respectivas assessorias e bem a maneira delas, divulgam índices favoráveis de cada uma, informando a conquista do segundo lugar.

A diferença é tão pequena, que permite jogar com os números e colocar uma na frente da outra.

Enganar quem?

Que o bom senso venha prevalecer e as duas emissoras, SBT e Record, não voltem usar de tais recursos com o único propósito de mostrar uma vantagem que não existe.

A diferença, sempre na casa dos décimos, ora a favor de um lado, ora a favor de outro, não significa nada na ordem das coisas. Nem percam mais tempo com isso.

Bem na foto

Fernanda Lima com os jurados na primeira gravação de Amor & Sexo, com destaque para Eduardo Sterblitch, que passa a dividir a bancada com Otaviano Costa, José Loretto, Mariana Santos, Regina Navarro Lins e Dudu Bertholini.

O programa, em sua décima tempo, estreia em 26 de janeiro, na Globo, após Big Brother Brasil.

Tiro da Record

A Record ainda não fala, mas está programando exibir os melhores momentos do programa do Porchat, em janeiro e fevereiro, nas noites de segunda, horário da Xuxa.

A produção já foi autorizada a fazer esta edição.

Bate – Rebate

• Está confirmada a escalação de Natália do Valle em Os Dias Eram Assim, próxima das 23h na Globo…

• … Será o seu reaparecimento depois de muito tempo afastada das novelas.

• Como todo santo e final de ano, temos as diversas premiações para os que mais se destacaram…

• … É curioso como em alguns casos existe quase a unanimidade e em outros as opiniões são um pouco diferentes…

• … Grazi Massafera, por ocasião de Verdades Secretas, levou na ocasião os prêmios de melhor atriz…

• … Praticamente todos reconheceram aquele como seu maior trabalho na televisão…

• … Neste 2016, no campo das séries, as opiniões se dividiram entre Justiça e Nada Será Como Antes…

• … Sinal que ambas se saíram muito bem. Como, de fato, aconteceu…

• … No fim, tudo acaba como questão do gosto.

Colaborou José Carlos Nery

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...