Um general do Exército sírio disse que o cessar-fogo, iniciado ao meio-dia local, estava sendo mantido. O objetivo será ajudar nos “esforços de reconciliação”, de acordo com um comunicado.

Por Redação, com Reuters – de Beirute

O Exército sírio anunciou, no início da noite deste sábado (horário de Brasília), a suspensão por 48 horas, a partir deste sábado, das operações de combate na cidade de Dara, no sul do país. A decisão foi tomada enquanto mediadores empreendem duas tentativas separadas para marcar negociações de paz para o começo do próximo mês.

Um general do Exército sírio disse que o cessar-fogo, iniciado ao meio-dia local, estava sendo mantido. O objetivo será ajudar nos “esforços de reconciliação”, de acordo com um comunicado emitido pela agência síria de notícias Sana.

Negociações

O anúncio ocorre no mesmo dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que pretende iniciar uma nova rodada de negociações de paz entre as facções sírias no dia 10 de julho, em Genebra. Moscou disse esperar novas conversas na capital cazaque, Astana, em 4 e 5 de julho.

Desde a retomada das negociações de paz, no ano passado, já houve várias rodadas patrocinadas pela ONU. A maioria em Genebra, entre representantes dos rebeldes sírios e o governo do presidente Bashar al-Assad. Até hoje, porém, resultaram em pouco progresso.

Outras negociações, patrocinadas pela Rússia, aliada de Assad, ocorrem em Astana desde janeiro. Em comunicado, o departamento do principal mediador para o conflito sírio na ONU, Staffan de Mistura, informou que ele deseja realizar a sétima rodada de negociações em Genebra em julho. Prevé outros encontros em agosto e setembro.

Pequena pausa

O conflito na Síria já dura mais de seis anos. Matou centenas de milhares de pessoas, além de ter forçado a saída de 11 milhões de suas casas. Em maio, o Irã, a Rússia e a Turquia patrocinaram um acordo que criou quatro zonas de apaziguamento na Síria. Os níveis de violência caíram nessas regiões, mas os conflitos continuaram em outras frentes, inclusive a de Dara.

Nas últimas semanas, o Exército sírio e milícias apoiadas pelo Irã intensificaram os ataques contra redutos rebeldes em Dara. Trata-se de um possível sinal de que tentarão uma ofensiva ainda maior, para controlar toda a área.

De Mistura disse, esta semana, que o agendamento de novas conversas dependeria do sucesso da paz nas zonas de apaziguamento. Uma instituição que monitora a guerra disse que a violência em Dara diminuiu após o cessar-fogo, mas rebeldes alegam que ainda há bombardeios e que as hostilidades não cessaram.

— Não ouvimos nada disso (cessar-fogo), e o regime continua nos atacando com a mesma intensidade — disse, pouco mais de três horas após o início do cessar-fogo, um comandante rebelde na região.

