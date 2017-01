Ainda sobre o sistema carcerário, “a Umanizzare Gestão Prisional Privada, empresa responsável pelo presídio privado onde ocorreu o recente massacre de presos, em Manaus, mantém um lobista de plantão no Congresso: o deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas”, revela o jornalista Leandro Fortes

O golpe de Estado perpetrado contra a democracia brasileira, em Maio do ano passado, segue como pano de fundo do declínio social e da degradação acelerada dos mecanismos de assistência aos cidadãos na base da pirâmide econômica. O incentivo à privatização dos serviços públicos, apoiado como forma de sustentação dos atuais gestores na condução do Estado brasileiro levou, por exemplo, ao crescimento da integração entre parlamentares e grupos empresariais que assumem o papel do Estado, na condução do sistema carcerário.

“A Umanizzare Gestão Prisional Privada, empresa responsável pelo presídio privado onde ocorreu o recente massacre de presos, em Manaus, mantém um lobista de plantão no Congresso. O deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas. Em 2014, ela doou R$ 200 mil para a campanha a deputado federal de Silas”. A afirmação é do jornalista Leandro Fortes, em sua página em uma rede social.

De acordo com Fortes, “expoente da chamada ‘bancada da bala’, Silas foi um dos 43 parlamentares responsáveis, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pela aprovação da admissibilidade da PEC 171/1993 – que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos. Ou seja, o nobre parlamentar trabalha para garantir carne fresca para os presídios privados da Umanizzare. Ao todo, seis, no Amazonas, e dois, em Tocantins”.

Sistema carcerário

“Também em 2014, a esposa de Silas, a bispa da Assembleia de Deus Antônia Lúcia Câmara (PSC-AC), candidata a deputada federal, recebeu R$ 400 mil da Umanizzare. No mesmo ano, a filha do casal, Gabriela Ramos Câmara (PTC-AC), então candidata a deputada estadual, recebeu R$ 150 mil. Apenas com a família Câmara, a Umanizzare investiu nada menos que R$ 750 mil”, acrescentou.

Ainda segundo Fortes, há mais “um detalhe: ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Silas Câmara a oito anos de prisão por uso de documento falso e falsidade ideológica”. Não está preso, acrescenta o jornalista “porque o crime prescreveu antes da condenação. A bispa Antônia Lucia, mulher de Silas, eleita deputada federal em 2010, foi cassada, em 2011, também por falsidade ideológica, formação de caixa 2 e compra de votos, no Acre”.

“Ela é do mesmo partido de Marco Feliciano e Jair Messias Bolsonaro. É esse o nível dos políticos que estão por trás dos interesses do bilionário negócio de presídios privados, no Brasil. E estão todos com as mãos sujas de sangue, impunemente, pelo menos até agora”, opina.

Democracia

Para o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), para desembarcar da crise econômico-social, o Brasil precisa “restaurar a sua democracia”. Segundo o parlamentar, “o Brasil perdeu a sua estabilidade desde o primeiro dia do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, quando a oposição, de maneira irresponsável, decidiu que não iria deixar a presidente, legalmente eleita, governar”.

— E deu no que deu. Agora, estamos todos nós sentindo o efeito dessa crise. Apenas com uma eleição direta e a posse de um presidente novamente eleito pelo povo podermos sair dessa situação — disse.

O congressista destacou os dados do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgados esta semana. Eles revelam o declínio da atividade industrial do Brasil nos últimos seis meses. Segundo os números, entre 30 países analisados, o Brasil obteve a pior colocação com 46,2 pontos em novembro. O levantamento considera em recessão os países com índices abaixo de 50. Também integram a lista países como Turquia, Indonésia, Grécia e Índia.

Situação difícil

Segundo o senador, a queda da produção industrial se associa ao incremento no número de desempregados, no Brasil. Mostram, juntos, que a economia brasileira se “deteriorou na era Temer”.

— Quando Temer assumiu, ele prometeu um governo de salvação nacional. Mas, hoje, parece mais preocupado em salvar a própria pele, em meio a escândalos e mais escândalos que aparecem dia sim, outro também no seu governo — acrescentou.

Costa disse ainda que a situação do Brasil vai de encontro ao que vem acontecendo em outros países do mundo.

— É só pegar os dados do PMI e comparar. A Europa, os Estados Unidos que passaram por uma situação difícil. E arrastaram o resto do mundo a uma crise, agora apresentam elevação na atividade industrial. Enquanto o nosso país entra cada vez mais fundo num buraco que o próprio Temer tem nos enterrado — concluiu

