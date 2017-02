De acordo com a perícia, a análise preliminar indica asfixia por monóxido de carbono, mas o caso ainda será investigado pela Delegacia de Copacabana

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

A socialite Heloísa Faissol, ex-participante do reality show A Fazenda, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a perícia, a análise preliminar indica asfixia por monóxido de carbono. Mas o caso ainda será investigado pela Delegacia de Copacabana (13ª DP). O corpo de Heloísa foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

Filho

De acordo com a polícia, a socialite, de 46 anos, foi encontrada pelo filho sem vida, no chão da cozinha. Segundo a delegada Vanessa Martins. A família procurou a delegacia ainda na tarde de quinta-feira, e afirmou que Heloísa tinha um quadro de depressão.

Heloísa ficou entre os três finalistas da 7ª edição da Fazenda, em 2014. Antes disso, ficou conhecida como “Helô Quebra-mansão”, cantora de funk e organizadora de festas no morro da Babilônia, na Zona Sul.

