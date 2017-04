Em comemoração à data, Congonhas passa a oferecer um novo serviço de gastronomia com a inauguração do restaurante Noar- Culinária à Mão

O segundo aeroporto mais movimentado do país, o Aeroporto de São Paulo-Congonhas, localizado na Zona Sul da cidade, completou nesta quarta-feira 81 anos. Administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal atingiu a média diária de 57 mil passageiros e 580 pousos e decolagens, em voos, exclusivamente, domésticos.

Em comemoração à data, Congonhas passa a oferecer um novo serviço de gastronomia. Com a inauguração do restaurante Noar- Culinária à Mão em substituição ao que existia no segundo andar do terminal de passageiros. Das 11h às 23h. Além de comida brasileira contemporânea, os clientes encontrarão opções de pratos internacionais com serviços à la carte ou buffet. No mesmo espaço, os consumidores terão também um lounge, café e bar.

Espaço multicultural

A Infraero também anunciou que até junho deverá ficar pronto um espaço multicultural. Denominado Showcase na praça do edifício garagem do aeroporto. Área que hoje é subutilizada. A intenção é transformar o local em um centro de eventos, com feiras e shows nacionais e internacionais.

O superintendente da Infraero no Aeroporto de Congonhas. Aparecido Iberê de Oliveira, disse, por meio de nota, que a ideia não é só de dar maior conforto aos passageiros. Para ele, com as melhorias será possível resgatar os visitantes que, no passado, iam a Congonhas em busca de entretenimento. “No passado, Congonhas era ponto de encontro de amigos. Por ter um dos poucos cafés 24 horas da cidade. Bailes carnavalescos também eram realizados no terminal. Com o projeto do espaço multifuncional, esperamos resgatar esse vínculo com a sociedade de forma geral.”

Showcase

O projeto da Showcase está sendo desenvolvido pela MGM Arquitetura, do setor privado. Em uma área que deverá ter 3,5 mil metros quadrados e capacidade para receber em torno de 2,5 mil pessoas sentadas. E 5 mil em formato de plateia. Será voltada tanto para passageiros, pessoas em trânsito quanto para a população em geral.

Inaugurado em 12 de abril de 1936, Congonhas teve um crescimento rápido entre 1941 e 1951. Quando viu seu movimento de passageiros aumentar 20 vezes e o transporte de carga ter uma expansão de 100 vezes. Entre os períodos marcantes de sua história, está o fato de ter alcançado a posição de terceiro maior do mundo. Em 1957, ficando atrás apenas dos aeroportos de Londres e Paris.

O terminal tem o maior número de viajantes em conexões na América Latina – no ano passado, com voos diretos para 36 cidades do Brasil, foram 6,5 milhões.

