SP: incêndio em favela destrói casas e paralisa trens

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

Pelo menos 20 moradias foram destruídas por um incêndio que atingiu a favela localizada na rua Aiama, número 150, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Uma pessoa intoxicada por inalar fumaça chegou a ser atendida no próprio local.

Acionado por volta das 3h31, o Corpo de Bombeiros mobilizou seis equipes para o combate ao fogo, que foi controlado duas horas depois.

Em consequência desse incêndio. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu por quase duas horas e meia a circulação de trens. Em um trecho da linha 12 Safira, que liga os bairros de Calmon Viana ao bairro do Brás. Das 5h20 até às 7h, a circulação de trens ficou suspensa entre o Tatuapé e a USP Leste.

Para atender aos usuários, a CPTM acionou a operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Durou apenas 40 minutos e foi desativada às 6h45.

À Agência Brasil procurou a Defesa Civil do Município para saber o número de desabrigados e para onde eles foram levados. Mas até o momento, não recebeu retorno.

