O desmoronamento ocorreu na quarta-feira, às 16h, durante uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, que atingiu São Paulo

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

Dos 41 jovens que ficaram feridos sem gravidade durante o desmoronamento de um muro em uma festa na Zona Leste da capital paulista, três continuam internados em observação. Segundo o Hospital Santa Marcelina, onde estão as vítimas, esses três pacientes tiveram ferimentos leves.

O desmoronamento ocorreu na quarta-feira, às 16h, durante uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, que atingiu São Paulo. A festa foi organizada por estudantes de medicina da Faculdade Santa Marcelina na Chácara Meu Pai, na Rua Menininha Lobo, número 1000, no bairro Itaquera.

Duas das vítimas chegaram a ser levadas pela enxurrada, mas passam bem. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência com cinco viaturas e o helicóptero Águia para ajudar no resgate.

Em nota, a Faculdade Santa Marcelina lamentou o acidente e informou que a festa que não foi organizada pela instituição. “A Fasm sinaliza que todos os alunos passam bem e já foram liberados”, diz o comunicado.

Outras ocorrências

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 17 desmoronamentos e deslizamentos de terra. A cidade teve 22 pontos de alagamentos, 13 quedas de árvores em vias públicas, fios energizados e danos em veículos.

O Rio Verde transbordou e inundou casas e comércios na Rua Cunha Porá, no bairro de Itaquera. Em Guaianazes, um deslizamento de terra interditou, após vistoria, uma residência próximo a um barranco. Quatro pessoas estão desalojadas e foram acolhidas na casa de parentes. Na rua Serra das Estrelas, um imóvel desabou e quatro pessoas caíram em um córrego. As vítimas foram resgatadas e socorridas para Pronto Socorro do Hospital M’Boi Mirim.

