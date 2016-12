Supervia aumenta número de viagens para jogo do Zico no Maracanã

A concessionária oferecerá três viagens extras em trens com ar-condicionado no retorno do jogo. As partidas serão iniciadas na estação Maracanã

Por Redação, com agências internacionais – do Rio de Janeiro:

A SuperVia disponibilizará 7,2 mil lugares adicionais após a 13ª edição do Jogo das Estrelas, que será realizada às 20h30 desta quarta-feira, no Maracanã. Organizado pelo ex-jogador Zico, o evento beneficente reunirá grandes craques do futebol brasileiro no estádio mais famoso do mundo.

A concessionária oferecerá três viagens extras em trens com ar-condicionado no retorno do jogo. As partidas serão iniciadas na estação Maracanã. Terão como destino os ramais Santa Cruz e Japeri (que atenderão também as estações do ramal Deodoro) e Saracuruna.

Para a ida ao evento. Os passageiros poderão utilizar os trens da grade regular da SuperVia. De acordo com o planejado para cada ramal. A grade pode ser consultada nas estações, na seção “Planeje Sua Viagem”. Disponível no aplicativo e no site da concessionária www.supervia.com.br ou por meio do SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.

Chelsea

O predomínio do Chelsea na corrida pelo título do Campeonato Inglês se fortaleceu na segunda-feira. Quando derrotou o Bournemouth por 3 a 0 e obteve sua 12a vitória sucessiva na liga. Estabelecendo um recorde e abrindo uma vantagem de sete pontos na liderança.

Aproximando-se do meio da temporada. O Chelsea soma 46 pontos diante dos 39 do Manchester City, que derrotou o Hull City por 3 a 0. Com gols de Yaya Touré (de pênalti), Kelechi Iheanacho e Curtis Davies, se recuperando depois de alguns tropeços.

O Liverpool, que recebe o Stoke City na terça-feira, tem 37 pontos. Assim como o Arsenal, que precisou de um gol no fim de Olivier Giroud para bater o West Bromwich Albion por 1 a 0.

O Manchester United está encostando nos primeiros da tabela agora que empatou com o Tottenham Hotspur em 33 pontos graças a uma vitória de 3 a 1 sobre o Sunderland em casa.

Como Diego Costa está suspenso, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, optou por jogar sem um atacante reconhecido. Colocou Eden Hazard, Pedro e Willian para atacarem a partir do meio-campo.

A abordagem se revelou eficaz, já que Pedro mostrou ter faro para o gol com uma finalização caprichada que deixou o Chelsea na frente após 24 minutos.

Em boa forma, o meio-campista Hazard fez 2 a 0 com um pênalti no início do segundo tempo depois de ser derrubado. E um chute desviado de Pedro já nos acréscimos completou um ótimo dia para os londrinos.

Jogo

O 12o triunfo do Chelsea levou a equipe para além das 11 vitórias que o time havia acumulado em 2009 e o deixou a duas do recorde estabelecido pelo Arsenal na primeira divisão em 2002.

A atual formação do Arsenal não surpreendeu ao tomar conta do campo diante do West Brom. Mas careceu de brilho durante longos momentos.

Alexis Sánchez acertou o travessão e os zagueiros do West Brom fizeram uma série de intervenções desesperadas até que sua resistência foi vencida por uma cabeçada de Giroud a quatro minutos do encerramento.

O Manchester United mandou no jogo com o Sunderland, que marcou a volta do treinador David Moyes a Old Trafford. Mas o confronto foi tenso até os instantes finais, quando os anfitriões desperdiçaram várias chances.

O atual campeão Leicester continuou a ter dificuldades e perdeu de 2 a 0 em casa para o Everton. Bob Bradley também teve um dia ruim, já que seu Swansea levou uma surra de 4 a 1 do West Ham United em seu próprio gramado.

O Burnley se distanciou mais da zona de rebaixamento ao derrotar o também problemático Middlesbrough por 1 a 0. Sam Allardyce estreou no comando do Crystal Palace com um empate de 1 x 1 com o Watford.

