Suspeitos da morte de ambulante em SP são identificados pela polícia

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

A Polícia Civil identificou os suspeitos do assassinato do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, em uma estação do Metrô de São Paulo na noite de Natal. São eles Ricardo Martins do Nascimento, de 21 anos, e Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos.

Segundo a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), que investiga o crime. Os dois são primos e foram identificados por parentes por meio das imagens de segurança do Metrô.

Ruas foi espancado pelos dois homens às 22h25, dentro da Estação Pedro II. O ambulante pode ter sido agredido após defender um morador de rua homossexual, que teria se desentendido com os dois agressores. Uma das linhas de investigação é que os primos façam parte de um grupo de intolerância à homossexualidade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública. O ambulante comercializava salgados e refrigerantes na Rua Vergueiro, na região central da capital paulista. Ele tentou correr até a bilheteria da estação para escapar dos dois homens. Mas foi atingido por vários golpes e caiu no local. Os agentes de segurança do metrô o socorreram e o encaminharam ao Hospital do Servidor. Mas ele não resistiu às agressões.

Penitenciária de Franco da Rocha

O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, registrou a fuga de 27 presos nesta madrugada. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado. Seis fugitivos foram recapturados pela Polícia Militar (PM).

Os presos serraram as grades das celas e conseguiram pular o muro da unidade, que funciona em regime semiaberto. Esse tipo de detenção não tem vigilância armada. Não é cercado por muralhas e os presos podem sair para trabalhar e estudar mediante autorização judicial.

Os fugitivos não tiveram o benefício da saída temporária de Natal e Ano Novo. A fuga ocorreu às 3h e a PM foi imediatamente acionada. As buscas, com auxílio dos agentes penitenciários e da Guarda Civil, continuam para capturar os 21 foragidos.

