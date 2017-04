No começo deste ano, o governo taiwanês aumentou as multas contra serviços de transporte urbano por aplicativo como o Uber

Por Redação, com Reuters – de Taipei/Pequim:

A empresa de serviço de transporte urbano por aplicativo Uber Technologies informou que retomará as atividades em Taiwan nesta quinta-feira, após “conversas construtivas” com autoridades do país, encerrando uma suspensão de dois meses que surgiu depois de multas aplicadas pelo governo.

– Após conversas construtivas com autoridades de transporte. Agora estamos fazendo parceria com empresas de aluguel de carros licenciadas para voltar a atender em Taipei – afirmou o Uber em comunicado.

Em 10 de fevereiro, a empresa havia suspendido as operações em Taiwan. Após o Ministério de Tranportes e Comunicações aplicar multas de até US$ 25 milhões taiwaneses (US$ 825.873) por infração.

– Começando hoje, as pessoas em Taipei podem solicitar uma corrida do Uber. E esperamos trazer o Uber de volta para outros cidades no futuro próximo – disse Likai Gu, gerente geral do Uber Taiwan. “Queremos fazer parcerias com mais serviços de transporte nas próximas semanas e meses. Sejam empresas de aluguel de automóveis ou da indústria de táxi.”

Com sede em São Francisco. O Uber se depara com obstáculos legais em mercados na Ásia, incluindo Macau e Japão.

Em Taiwan, a empresa afirmava operar como plataforma de tecnologia em vez de serviço de transporte. Mas empresas locais de táxi e autoridades consideravam a descrição inadequada.

No começo deste ano, o governo taiwanês aumentou as multas contra serviços de transporte urbano por aplicativo como o Uber. Segundo a empresa eram as mais altas praticadas no mundo. Não estava claro se a retomada das operações em Taiwan significa que todas as questões foram resolvidas.

Baidu compra startup

A chinesa Baidu decidiu comprar a empresa norte-americana de computação xPerception. Por uma quantia não revelada para ampliar seus esforços na área de inteligência artificial. Num momento em que empresas de tecnologia da China enfrentam contratempos regulatórios nos Estados Unidos.

A xPerception, que fabrica software e hardware de percepção com aplicações em robótica e realidade virtual, continuará desenvolvendo a tecnologia dentro da unidade de pesquisa da Baidu, informou a companhia chinesa em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

– A aquisição da xPerception é a mais recente de uma série de investimentos notáveis destinados a fortalecer a posição da Baidu como líder global em inteligência artificial – informou o grupo chinês.

A Baidu está buscando funcionários e tecnologia estrangeira como parte de um esforço mais amplo para focar os recursos da empresa no desenvolvimento de capacidades de inteligência artificial.

A receita oriunda da unidade de pesquisa da companhia foi afetada no ano passado, quando o governo chinês apertou as regras para publicidade online, eliminando uma parcela de anunciantes com novos requisitos de elegibilidade.

