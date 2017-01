O francês, tentando revezar integrantes de sua equipe, escalou os meias Aaron Ramsey e Francis Coquelin e o defensor Shkodran Mustafi como titulares contra o nono colocado Bournemouth

O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, criticou o calendário de partidas do período de festas adotado pelo Campeonato Inglês, classificando o período como o mais “desequilibrado” que ele viu nos últimos 20 anos.

A equipe de Wenger visitará o Bournemouth nesta terça-feira. Apenas dois dias após receber o Crystal Palace. Embora o líder Chelsea não vá entrar em ação até quarta-feira. Após sua vitória por 4 a 2 sobre o Stoke no sábado.

– Este é, em 20 anos, o período de Natal mais desigual que eu já vi no calendário de partidas – disse a repórteres o técnico de 67 anos, que assumiu o cargo no Arsenal em 1996.

– A diferença de períodos de descanso é absolutamente inacreditável, comparado às outras equipes é inacreditável – acrescentou.

O francês, tentando revezar integrantes de sua equipe, escalou os meias Aaron Ramsey e Francis Coquelin e o defensor Shkodran Mustafi como titulares contra o nono colocado Bournemouth. Eles ficaram no banco de reservas durante a vitória por 2 a 0 sobre o Palace, no domingo.

Guardiola

O técnico do Manchester City. Pep Guardiola, disse estar se aproximando do fim de sua carreira como treinador. Acrescentando que o processo de começar a dar adeus já começou.

O técnico de 45 anos, que substituiu Manuel Pellegrini no começo da temporada. Acredita que sua atual passagem pelo City possa ser uma de suas últimas como treinador.

– Estarei no Manchester nas próximas três temporadas, talvez mais – disse Guardiola à emissora NBC. “Não serei capaz de ficar no banco até ter 60 ou 65 anos. Sinto que o meu processo de adeus já começou.”

Guardiola conquistou três troféus do Campeonato Espanhol e duas Ligas dos Campeões em quatro anos à frente do Barcelona. Antes de ir para o Bayern de Munique em 2013. Onde conseguiu três taças do Campeonato Alemão.

– Estou chegando ao fim de minha carreira de técnico, disso tenho certeza – acrescentou.

O espanhol tem batalhado para demonstrar um impacto instantâneo no City. Que atualmente está em terceiro lugar no Campeonato Inglês. Sete pontos atrás do líder Chelsea.

Chelsea

O líder Chelsea igualou o recorde de 13 vitórias consecutivas em uma mesma temporada do Campeonato Inglês que pertencia ao Arsenal ao derrotar o Stoke City, no último sábado, por 4 a 2, com gols de Gary Cahill, Diego Costa e dois do brasileiro Willian.

O goleiro do Stoke, Lee Grant, já havia feito uma série de boas defesas quando um escanteio cobrado por Fabregas encontrou a cabeça de Cahill dentro da área. O capitão do time da casa abriu o marcador, aos 34 minutos da etapa inicial.

Com menos de um minuto no segundo tempo. No entanto, Bruno Martins Indi empatou depois que Peter Crouch escorou de cabeça em uma cobrança de falta de Charlie Adam.

Willian recolocou o Chelsea em vantagem duas vezes em um intervalo de sete minutos. Antes e depois de Crouch ter feito o segundo do Stoke aos 19 minutos. Diego Costa fechou o marcador para as comemorações de Ano Novo do time treinador pelo italiano Antonio Conte.

Em partida disputada simultaneamente, o Manchester United conseguiu uma virada nos minutos finais contra o Middlesbrough que garantiu uma vitória por 2 a 1.

Paul Pogba e Anthony Martial fizeram os gols do time do técnico José Mourinho. Depois que Grant Leadbitter havia aberto o marcador para os visitantes.

Com a vitória, a quinta consecutiva, o United se manteve em sexto lugar na tabela, com 36 pontos, enquanto o líder Chelsea tem 49.

