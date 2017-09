A acusação contra Temer consta da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Parte da propina, segundo trechos vazados da confissão, fora paga em horas de voo na campanha eleitoral de 2014.

Por Redação – de Brasília

Presidente de facto, Michel Temer teria recebido R$ 20 milhões em dinheiro sujo, pagos por Henrique Constantino, um dos donos da Gol Linhas Aéreas. O repasse teria ocorrido em troca de apoio ao projeto de abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro.

A acusação consta da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Parte dos recursos, segundo trechos da confissão, vazados para a mídia conservadora, fora pago em horas de voo na campanha eleitoral de 2014.

Propina aérea

No ano passado, durante o golpe jurídico-midiático-parlamentar que conduziu Temer ao governo, a Câmara aprovou medida provisória que permitia 100% do controle acionário de empresas aéreas brasileiras pelo capital externo. Sem este artifício legal, Constantino não teria conseguido negociar as ações de sua companhia.

A proposta chegou à Câmara em forma de medida provisória editada pela então presidente Dilma Rousseff. A MP previa aumento de 20% para 49% da participação do capital externo no controle acionário das companhias aéreas brasileiras. Em junho do ano passado, de forma surpreendente, a base governista de Temer, naquele momento já no exercício da Presidência, eliminou todas as restrições ao capital externo.

A proposta atendia a um pedido das grandes empresas do setor. As empresas brasileiras estavam, e algumas ainda seguem na expectativa da entrada do capital estrangeiro para reforçar seus orçamentos. A Gol era uma das empresas que lideravam o movimento.

Nova denúncia

As novas revelações do operador de propinas do PMDB deverão ser incluídas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na segunda denúncia que apresentará ao STF contra Michel Temer. Ele é acusado de liderar a organização criminosa da qual fazem parte outros integrantes da cúpula do partido.

Além de Temer, Janot estuda uma nova denúncia. Desta vez, contra ele e seus assessores diretos, por organização criminosa, formada por um núcleo do PMDB da Câmara.

Curtir isso: Curtir Carregando...