Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Postos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) em 13 cidades ficaram fechados por falta de pagamento a funcionários terceirizados. Segundo o órgão, a empresa contratada não quitou os vencimentos de dezembro, e os funcionários paralisaram as atividades. A Agência Brasil não conseguiu contato com a empresa terceirizada.

A paralisação completa ocorreu nas unidades de Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Três Rios, Valença e Vassouras.

Na região metropolitana, os postos atingidos mantiveram apenas a entrega da Carteira Nacional de Habilitação. São eles os de Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Paracambi, Paraty e do Center Shopping, em Jacarepaguá.

O Detran-RJ inforou que os candidatos que vão fazer as provas teóricas eletrônicas para obter a habilitação não serão afetados. Os exames são administrados por servidores públicos e estão sendo aplicados normalmente.

Quem agendou o serviço de habilitação precisará remarcá-lo para outras unidades. O atendimento será feito apenas por telefone, nos números 3460-4040/4041 e 0800-0204041.

Veículos apreendidos

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) realizará o primeiro leilão do ano, nesta semana. Com mais de 700 veículos apreendidos no estado. O leilão será realizado nos dias 5 e 6 de janeiro às 10h.

Os lotes são variados e contam com carros, kombi e motos de diversos modelos, potências e anos. Com lance iniciando a apenas R$158,30. Os lotes estão em depósitos públicos há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus donos. Muitos veículos estão com descontos que chegam a 70% se comparados a tabela de mercado.

Os interessados podem participar do pregão de duas maneiras. Online, através do site www.brbid.com, para isso basta se cadastrar gratuitamente na página. Ou no leilão presencial, comandado pelo Leiloeiro Público Oficial Edgar de Carvalho Jr., no auditório da CADEG, localizado na Rua Capitão Feliz, nº110, em Benfica, no Rio de Janeiro.

No leilão presencial, é preciso levar o RG, CPF e comprovante de residência. A disputa será simultânea entre os participantes presentes no auditório e os usuários online. Com lances em tempo real.

O leilão conta com alguns destaques, são eles: o lote 57, sendo um Fiat Doblo, ano 2008/08, com lance inicial de R$3.113,10, o lote 63, um Ford Fiesta Flex, ano 2008/09. Com lance inicial de R$1.779,00, o lote 269. Sendo uma Honda XRE 300, ano 2011/11. Com lance inicial de R$959,80 e o lote 705, uma Honda CG 160, ano 2015/16, com lance inicial de R$577,20.

Os veículos estão alocados em pátios espalhados por todo o estado e poderão ser visitados nos dias 03 e 04 de janeiro. No site www.brbid.com, os interessados encontrarão o endereço e horários da visitação em cada pátio.

No site da BRbid também é possível encontrar o edital dos leilões, além de fotos e informações dos lotes. Todos os automóveis serão entregues aos compradores no Estado em que se encontram e livres de multas e IPVA atrasados e ainda em janeiro.

