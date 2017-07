Os candidatos selecionados na segunda chamada deverão comparecer às instituições de ensino entre 17 e 18 deste mês para entregar a documentação

Os estudantes interessados em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta segunda-feira para se manifestar. Este é o primeiro passo para obter o direito à bolsa de estudos em instituição privada de ensino superior.

Os candidatos selecionados na segunda chamada deverão comparecer às instituições de ensino entre 17 e 18 deste mês para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição.

Para participar da lista, o candidato deve verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para conferir os dados e a consulta aos resultados. Disponível na página do programa na Internet, pelo telefone 0800-616161, e nas instituições educacionais participantes do programa.

A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação. A bolsa do ProUni só pode ser concedida caso haja formação de turma, com número mínimo necessário de alunos matriculados.

Programa

O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Existe estudantes brasileiros sem diploma de graduação.

Podem participar egressos do ensino médio da rede pública ou particular na condição de bolsistas integrais. Além de estudantes com deficiência e professores servidores no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente.

Para concorrer às bolsas integrais, deve-se comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para parciais, deve ser de até três salários mínimos per capta.

Para se inscrever é preciso ter participado do Enem de 2016. Também ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. É necessário, ainda, ter obtido nota acima de zero na redação.

