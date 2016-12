Embora nenhum detalhe financeiro sobre o acordo tenha sido revelado, relatos na imprensa sugeriram que o clube chinês pagou 84 milhões de euros

Por Redação, com Reuters e Sputnik – de Londres:

Carlos Tevez tornou-se a mais recente estrela do futebol internacional a se mudar para a Super Liga Chinesa, após o Shanghai Shenhua ter confirmado a contratação do atacante argentino em um acordo com o Boca Juniors.

– O Shanghai Greenland Shenhua FC chegou a um acordo de transferência com o Boca Juniors. Carlos Alberto Tevez oficialmente uniu-se ao Shanghai Shenhua – disse o clube em comunicado em seu site.

Embora nenhum detalhe financeiro sobre o acordo tenha sido revelado, relatos na imprensa sugeriram que o clube chinês pagou 84 milhões de euros (R$ 286 milhões) por Tevez, que voltou à Argentina no ano passado após passagens pela Inglaterra e pela Itália.

O alto preço tornaria Tevez o sexto jogador mais caro do mundo, atrás de Paul Pogba, Gareth Bale. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Neymar. De acordo com a site alemão de informações sobre futebol transfermarkt.com.

Tevez também pode se tornar o jogador mais bem pago do esporte, com um salário estimado em cerca de US$ 753 mil (R$ 2,5 milhões) por semana. Sob um contrato de dois anos com o Shanghai Shenhua.

O jogador de 32 anos é o segundo contrato multimilionário a chegar na maior cidade chinesa em menos de uma semana. Após o meia brasileiro Oscar ter sido contratado pelo Shanghai SIPG, rival do Shenhua, em um acordo estimado em 60 milhões de euros (R$ 205 milhões) com o Chelsea.

Zico

O Maracanã teve na noite de quarta-feira a 13.ª edição do Jogo das Estrelas. Reunindo com fins beneficentes os grandes nomes do futebol. O evento foi organizado pelo ex-craque Zico e por seu filho mais velho, Júnior, que falou à agência russa de notícias Sputnik.

– A renda (do Jogo das Estrelas) foi toda revertida para instituições de caridade – revela Júnior. “A gente já chegou a ajudar, em 2009, cerca de 30 instituições de caridade de uma vez só.” Arthur Antunes Coimbra Júnior lembra que este ano aconteceu a tragédia da Chapecoense. “Então, nós vamos tentar ajudar, de alguma maneira, as vítimas e as famílias das vítimas.

– O Jogo das Estrelas sempre teve caráter beneficente – conta Júnior. “Nos primeiros três anos, nós pedíamos ao público para trazer alimentos não perecíveis. O Jogo acontecia num espaço pequeno. O CFZ (Centro de Futebol Zico).

– Mas, com o tempo, o evento foi crescendo e nós passamos a realizar o Jogo das Estrelas em estádios e cobrando ingresso. O que foi até melhor, porque as instituições beneficiárias preferem receber as doações em dinheiro. Já que precisam comprar ambulâncias, muito material, e fica bem mais fácil assim.

” O filho do craque Zico mostra seu regozijo porque “em todos esses anos de Jogo das Estrelas nós conseguimos fazer o Bem, podendo agradar muitas pessoas. Já pudemos, inclusive, assistir populações de muitas cidades atingidas por tragédias.

– Então, é um trabalho muito bem feito. A partir de fevereiro de 2017, meu pai e eu iremos às instituições para que Zico faça a entrega pessoal dos cheques com os valores arrecadados pelo Jogo das Estrelas de 2016. É, enfim, um trabalho muito bonito. A gente fica muito feliz em poder ajudar a tantas pessoas.

Chapecoense

As duas equipes que se enfrentaram no Jogo das Estrelas usaram no centro do peito das camisas o escudo da Chapecoense. Cuja delegação, à exceção dos jogadores Jackson Folmann (goleiro), Neto (zagueiro) e Alan Ruschel (lateral), morreu na tragédia de 29 de novembro. Quando o avião que a conduzia, com os jornalistas que iriam cobrir a partida contra o Atlético Nacional, caiu na região montanhosa de Medellín, na Colômbia.

Também foram homenageados nomes famosos ligados ao futebol, como o ex-jogador e ex-técnico Carlos Alberto Torres (o capitão da Seleção Brasileira tricampeã na Copa do Mundo do México em 1970). O jornalista Raul Quadros, ambos falecidos neste ano.

Entre os jogadores confirmados para o Jogo das Estrelas estão. Neymar (Barcelona), o uruguaio Loco Abreu (Bangu), Renato Augusto (Beijing Guoan), Réver (Flamengo). Também Juan (Flamengo), Diego Souza (Sport). Camilo (Botafogo), Falcão (futsal), Aldair, Muralha (Flamengo), Sheik (ex-Flamengo), Richarlyson (FC Goa).

O Rafinha (Bayer de Munique), Paulo, Wendell Lira (Prêmio Puskas), Roger Guedes (Palmeiras), Rodrigo Pimpão (Botafogo). Além de Alecsandro (Palmeiras), Vitinho (Internacional), Marinho (Flamengo), Camilo (Botafogo). O goleiro Weverton Pereira (Atlético-PR).

Além destes, participaram ex-jogadores. Como o argentino Sorín, o alemão Bernd Schuster, Renato Gaúcho (atual técnico do Grêmio). O Aldair, Júnior, Amaral, Marcos Assunção, Denilson e André Santos. Ainda os artistas Suel (Imaginasamba), Sandami (Sambô), Fred (youtuber) e Carlinhos (Mendigo).

