Por Redação, com Reuters – de Xangai:

Os clubes de futebol da China precisam estabelecer limites para os salários dos jogadores contratados e criar fundos especiais para desenvolver talentos próprios, disse nesta quinta-feira um porta-voz da autoridade esportiva do país à imprensa estatal.

Liderada pelo presidente Xi Jinping, um apaixonado por futebol. A China está utilizando seu poderio financeiro para investir em clubes internacionais. Como a Inter de Milão, e as próprias equipes do país estão gastando em peso para atrair jogadores de renome para a liga chinesa.

Na mais recente grande transferência. O Shanghai SIPG contratou o brasileiro Oscar, do Chelsea, em um acordo que fará do meia o jogador mais bem pago do mundo. De acordo com a mídia britânica.

Mas a agência de notícias estatal Xinhua disse nesta quinta-feira que os clubes chineses estão “queimando dinheiro” na aquisição de caros talentos internacionais. Com altíssimos salários, ao passo que negligenciam o desenvolvimento de jogadores do país.

Segundo a agência, um porta-voz não identificado da Administração Geral Esportiva da China disse que o país precisa criar novas medidas para encorajar o desenvolvimento de talentos próprios.

– Estabelecer um limite de gastos com a aquisição de jogadores e para salários de jogadores. Conduzir pesquisa para a utilização de parte dos gastos dos clubes com contratações de alto custo. Para criar um fundo de desenvolvimento futebolístico a ser usado no treinamento de jovens – disse o porta-voz à agência.

Para ajudar a cultivar “clubes centenários” arraigados em comunidades locais. A China precisa colocar suas equipes sob uma rigorosa supervisão financeira. Clubes seriamente insolventes devem ser removidos da liga, disse o porta-voz.

Ele até mesmo sugeriu que autoridades podem ajustar a maneira como os pontos são concedidos. Em cada jogo a fim de encorajar talentos nativos a terem um papel maior nas partidas. Embora não tenha dado detalhes sobre como isso poderia funcionar.

