Por Maria Fernanda Arruda – de Cuiabá

Muito se propala nas comédias da vida e na própria história sobre a ‘esperteza’ dos malandros que tudo fazem pelo lucro e proveito sem sequer ter preocupação com demais viventes e nem mesmo com seu futuro. Mostram sua limitação de alcance intelectual como se afundassem o barco em que navegam para atingir seu desafeto.

Mal iniciou o governo do vice golpista, em menos de um ano já é de se observar a mendicância aumentar nas grandes cidades. Seu rumo destruidor das conquistas reduziu auxílios como bolsa famÍlia, sua política promove despedidas de empregados e fechamento de pequenos empresas. Como se fosse uma bola de neve. Tudo vai se ajuntando: menos empregos, menos dinheiro, desistência de estudos dos pobres que se amparavam em bolsas etc.

Toda a ‘mexida’ na CLT visou dar mais lucros ao patrão e menos direitos ao empregado. As perspectivas da previdência forem calculadamente divulgadas até com falsidade por intuitos políticos. Ou seja, ao capital tudo, ao trabalho nada! Mas não viram os efeitos ! Os empresários poderão tirar ferias e féria dos seus empregados. Não terão mais amolação de ações trabalhistas por sua conduta escravagista. Poderão livremente despedir ou trocar com ganho qualquer impasse.

New Deal

E qual a consequência? Precisariam enxergar que o distanciamento que tudo isso provocará mudará a homogeneidade da sociedade. Haverá por lógica redução de compradores para seus produtos. De que lhes valerá ter empregados escravizados se todos os demais também o farão e não haverá compradores? Comerão a manteiga que fabricam? Ou se enforcarão nos fios de sua indústria? Poderão, por pequeno prazo, gozar as delicias de se sentir reis em terra de pobres…e daí? De que lhes adiantará ter um olho em terra de cegos?

Precisariam ver que se pobreza não gera necessariamente crimes, sua perpetuação atinge estômagos e estômagos precisam de alimentos e, sem dinheiro o crime viria. Virá com certeza . E serão esses riquinhos tolos as principais vítimas… e como não? Se serão os que tem o que ser roubado tem de estar na mira do ladrão.

Conclui-se que estão dando tiro em seus pés ! Ganham hoje o que entregarão chorando amanhã ! Muito já se falou sobre o reerguimento dos EUA após a crise de 1929, em que Roosevelt pregou um programa (New Deal) de fortalecimento do mercado interno como salvação do pais. Não foi muito diferente o que Lula fez aqui no Brasil e que todos tiveram de engolir a marolinha que ele transformou a crise de 2008 em nosso país.

Togados covardes

A ideia de que os trabalhadores tenham maior participação nos bens e lucros da sociedade vem de muito antes. Henry Ford já pregava como meio de vender os carros que produzia – e fez escola que ainda é estudada (e que está olvidada pelos sábios seguidores do governinho temerato).

É de se lamentar a exposição de estupidez que se festeja por Fiesps e demais ramos patronais, em seus risos imbecís! Estão cavando a própria sepultura e transformando um país que mirava a prosperidade em uma curva para um passado em que a Casa Grande esfolava seus escravos.

Há, no entanto, circunstâncias diferentes e nem todos os togados engraçados e covardes poderão proteger os néscios que tiveram seu apoio para o golpe. Todos serão vítimas e o Brasil sucumbirá nas mãos dos EUA, que orientam esse rumo tétrico.

Maria Fernanda Arruda é escritora e colunista do Correio do Brasil.

