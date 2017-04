Com adiamento da partida entre Borussia Dortmund e Mônaco, torcedores locais se mobilizam para acolher os visitantes na cidade, através da hashtag #bedforawayfans

Por Redação, com DW e Reuters – de Dortmund:

As explosões que atingiram o ônibus do Borussia Dortmund antes da partida contra o Mônaco pela Liga dos Campeões da Europa no dia anterior desencadearam uma onda de solidariedade entre os torcedores de ambas as equipes.

A manifestação de apoio dos monegascos na arquibancada do estádio, que após o incidente gritavam em coro o nome da equipe adversária. Comoveu os torcedores do Borussia.

A partida foi adiada para o dia seguinte. O que levou muitos torcedores da equipe local a oferecer hospedagem e abrigo aos visitantes. Um grande número de voluntários se disponibilizou para oferecer acomodações aos torcedores do Mônaco. Através da hashtag #bedforawayfans (“camas para torcedores de fora”, em tradução livre) nas redes sociais.

Alguns postaram imagens de confraternização, que foram compartilhadas milhares de vezes na Internet.

O Borussia Dortmund agradeceu através do Twitter a colaboração de seus torcedores:

A polícia local também agradeceu pelo Twitter o apoio recebido dos torcedores. Que ofereceram aos policiais garrafas térmicas de café, leite e copos de plástico. “Moradores de Dortmund forneceram café para nossos homens. Lhes damos nosso muito obrigado!”

Os torcedores do Mônaco receberam ainda uma oferta para serem acomodados gratuitamente num hotel na cidade de Lüdinghausen, nas proximidades de Dortmund.

Segundo o estabelecimento, cinco torcedores aceitaram a oferta e fizeram a viagem de trem de 30 minutos até o local. “Eles receberam uma dose de schnaps (aguardente) e foram dormir”, disse a filha do dono do hotel.

A imprensa francesa reagiu ao incidente exaltando a atitude dos torcedores monegascos e alemães. O jornal esportivo L’Equipe teceu elogios à “solidariedade espontânea surgida entre os torcedores das duas equipes”, em meio ao que chamou de “pesadelo do Borussia”. O diário Ouest France afirmou que a violência do incidente “atingiu o futebol como um todo”.

O jornal Aujourd’hui lembrou que os jogadores do Borussia Dortmund André Schürrle – que não estava no ônibus – e Matthias Ginter estavam no Stade de France, em Paris, no dia 13 de novembro de 2015, quando uma série de ataques terroristas ocorreu na cidade, inclusive nos arredores do estádio onde era disputada uma partida entre França e Alemanha.

Alemanha investiga

Investigadores da Alemanha estiveram analisando o possível envolvimento de militantes islâmicos. Ou de ativistas antinazismo nas explosões que atingiram o ônibus que levava jogadores do time Borussia Dortmund para uma partida na terça, informou a mídia local nesta quarta-feira.

O jornal Sueddeutsche Zeitung informou que uma carta deixada perto da cena do ataque na terça-feira diz que o incidente foi uma retaliação. Pelas missões militares de reconhecimento da Alemanha. Contra o Estado Islâmico na Síria. O jornal também afirmou que a carta pode ser uma tentativa de enganar os investigadores.

A agência de notícias alemã DPA disse que os investigadores estão analisando uma segunda carta. Publicada em um portal online antifascismo. Que diz que o ataque foi uma retaliação ao que classificaram como uma abordagem branda do clube a fãs neonazistas e racistas.

As janelas do ônibus do Borussia foram quebradas no ataque. No qual três explosões aconteceram próximo ao hotel onde o time estava hospedado.

O zagueiro espanhol Marc Bartra ficou ferido. A partida da Liga dos Campeões contra o Monaco foi adiada para esta quarta-feira. Bartra foi operado por causa de uma fratura no pulso direito e estilhaços em seu braço. Informou um porta-voz.

