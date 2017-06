Acredita-se que Ronaldo irá deixar a Espanha, apesar de conquistar a Liga dos Campeões pela segunda temporada seguida, devido às acusações de sonegação

Por Redação, com Reuters – de Berlim:

Os relatos segundo os quais Cristiano Ronaldo, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid, pode ir para o Bayern de Munique se decidir mudar de time são falsos, disseram os campeões alemães nesta segunda-feira.

O chairmann do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, prometeu a contratação de um grande nome na pré-temporada, e nos últimos dias a mídia italiana noticiou que o time alemão está interessado em Ronaldo.

– Estamos acostumados com muita especulação a respeito de possíveis idas e vindas durante o período de transferência – disse Rummenigge em um comunicado do clube intitulado “Pegadinha do Dia sobre os Rumores de Ronaldo”.

– Via de regra não comentamos estes rumores, mas agora, no caso de Cristiano Ronaldo. Queremos deixar claro de uma vez por todas que este rumor carece de qualquer fundamento. E deve ser confinado ao reino das fábulas.

Acredita-se que Ronaldo irá deixar a Espanha, apesar de conquistar a Liga dos Campeões pela segunda temporada seguida. Devido às acusações de sonegação fiscal no país.

De acordo com reportagens da mídia portuguesa, o atacante de 32 anos, eleito quatro vezes como Jogador do Ano, já decidiu pedir uma transferência do time, dizendo estar “profundamente desencantado” com as alegações que pesam contra ele.

Procuradores espanhóis entraram com uma ação civil contra o jogador acusando-o de sonegar 14,7 milhões de euros ao fisco ocultando a renda de seus direitos de imagem entre 2011 e 2014. Ronaldo nega qualquer irregularidade.

Depois de empate com México

Por duas vezes, Portugal entregou a liderança no jogo de estreia na Copa das Confederações contra o México, no domingo. Mas o empate de 2 a 2 não foi motivo de alarme, de acordo com o capitão Cristiano Ronaldo.

Cinco minutos após Cedric colocar os portugueses na frente, Hector Moreno marcou um ponto para os mexicanos nos acréscimos.

– Não foi o resultado que queríamos – disse Ronaldo. “Não há necessidade de alarme, a equipe foi boa. Foi um bom resultado em 2 a 1, mas é futebol. Eles marcaram nos últimos minutos e agora pensamos no próximo jogo.

– Precisamos continuar acreditando em nós mesmos, sabemos que temos uma ótima chance. Há dois jogos pela frente e é por isso que estamos tranquilos, estamos à vontade. Agora precisamos pensar no próximo jogo, que temos de vencer. Se ganharmos, estaremos um passo à frente.

