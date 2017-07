Depois que Trump aparece socando a pessoa com o logotipo da CNN, uma marca, “FNN Fraud News Network”, aparece na parte inferior da tela.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump acentuou sua disputa com a imprensa neste domingo ao publicar mensagem com um vídeo editado que mostra ele atacando repetidamente um homem com o logotipo da rede de notícias CNN sobreposto.

O vídeo foi editado ainda para mostrar um outro logotipo escrito “Fraud News Network”.

Assista aqui ao vídeo:



O clip parece ser uma versão modificada de uma aparição de Trump em 2007 em uma peça promocional de um evento de luta livre. No vídeo original, Trump derruba o presidente da associação de luta WWE Vince McMahon. No vídeo deste domingo, a cabeça de McMahon foi substituída pelo logotipo da CNN.

Depois que Trump aparece socando a pessoa com o logotipo da CNN, uma marca, “FNN Fraud News Network”, aparece na parte inferior da tela em formato semelhante ao adotado pela CNN.

Quando era candidato e agora como presidente, ele repetidamente tem mostrado desdém pela mídia. Tem chamado os veículos de imprensa de “inimigo do povo americano” e frequentemente afirma que grandes organizações de imprensa produzem “notícias falsas”.

Declínio e queda

O vídeo publicado pelo republicano, neste domingo, leva suas críticas a um novo patamar.

“A velocidade com a qual estamos repetindo o declínio e queda de Roma é impressionante. O que levou séculos em Roma, nós estamos alcançando em meses”, escreveu no Twitter Bill Kristol. Ele é um editor do The Weekly Standard.

