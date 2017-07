A promessa de Trump ocorreu durante uma sessão de trabalho da reunião de líderes mundiais do G20, em Hamburgo, fornecendo uma ajuda ao programa

Por Redação, com DW – de Hamburgo:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu no sábado um fundo de US$ 639 milhões para programas humanitários, incluindo US$ 331 milhões para ajudar a alimentar pessoas em quatro países atingidos pela fome: Somália, Sudão do Sul, Nigéria e Iêmen.

A promessa de Trump ocorreu durante uma sessão de trabalho da reunião de líderes mundiais do G20, em Hamburgo. Fornecendo uma ajuda ao programa mundial de alimento da ONU. Disse à agência inglesa de notícias Reuters o diretor executivo do grupo, David Beasley, paralelamente ao encontro.

– Estamos enfrentando a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial – disse Beasley. Um republicano e ex-governador da Carolina do Sul. Ele foi nomeado por Trump para liderar a maior agência humanitária mundial lutando contra a fome em todo o globo.

Ele disse que o financiamento adicional era cerca de um terço do que a agência estimava necessário este ano para lidar com necessidades alimentares urgentes nos quatro países que enfrentam a fome e em outras áreas.

Guerras e crises

O órgão estima que 109 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de assistência alimentar este ano. Acima das 80 milhões no ano passado. Com 10 das 13 zonas mais afetadas decorrentes de guerras e crises “causadas pelo homem”, disse Beasley.

– Nós estimamos que se não recebêssemos o financiamento necessário imediatamente, de 400 mil a 600 mil crianças estariam morrendo nos próximos quatro meses – disse ele.

Beasley disse que a agência trabalhou duro com a Casa Branca e o governo dos EUA para garantir o financiamento. Mas Trump insistia que outros países também contribuíram com mais.

Um porta-voz do programa da ONU disse que a Alemanha recentemente prometeu outros 200 milhões de euros para alívio da fome.

