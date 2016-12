Magnata acusou nas redes sociais o presidente de prejudicar processo com comentários provocadores, após um início cordial da transição. Horas depois, após conversa com Obama por telefone, Trump retira as declarações

Por Redação, com DW – de Washington:

Depois de um primeiro encontro marcado por cordialidades bilaterais, no qual Barack Obama e Donald Trump expressaram aspirar a uma transição de mandato pacífica, as tensões e diferenças entre o presidente norte-americano e seu sucessor vieram à tona na quarta-feira.

A disputa começou com Trump acusando Obama de tentar prejudicar a transição com comentários incendiários. Em sua conta no Twitter. O magnata escreveu que estava fazendo o melhor para ignorar estas declarações e os obstáculos impostos pelo “Presidente O”.

– Pensei que seria uma transição suave – Não! – pontificou Trump.

Em seguida ao primeiro comentário. O presidente eleito continuou a expor diferenças nas redes sociais. Ele criticou veemente a decisão dos EUA de se abster na votação do Conselho de Segurança da ONU sobre a resolução contrária aos assentamentos israelenses em territórios palestinos, dizendo que o Estado de Israel não pode ser tratado com desdém e desrespeito.

– Eles (Israel) tinham os EUA como um grande amigo, mas não têm mais. O começo do fim foi o horrível acordo com Irã e agora isso (ONU)! Aguenta firme, Israel, 20 de janeiro está quase chegando – escreveu o magnata, referindo-se à data da mudança de governo.

Pouco depois dos comentários nas redes sociais, Obama conversou com Trump pelo telefone, que então mudou completamente o tom de suas declarações sobre o tema.

– Ele me ligou. Foi um conversa muito, muito boa… gostei de ele ter ligado. Na verdade, acho que cobrimos bastante território. Nossas equipes estão se dando muito bem, e nós também, ao contrário de algumas declarações a que eu respondi – disse Trump à imprensa. Ao ser questionado sobre a transição, o magnata respondeu que estava indo “muito, muito suavemente”.

Casa Branca confirma conversa

O porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, confirmou que a conversa fora positiva. Segundo o assessor de Obama, o foco foi a transição pacífica e efetiva, e o presidente e seu sucessor planejaram manter o contato nas próximas semanas.

Desde o resultado da eleição em novembro, Trump e Obama tentavam deixar as diferenças de lado, mas as tensões entre ambos cresceram nas últimas semanas, após Obama declarar que Hillary Clinton foi prejudicada na campanha eleitoral por ataques cibernéticos e dizer que teria sido reeleito para um terceiro mandato, caso a Constituição permitisse uma nova candidatura.

As tensões atingiram o auge na disputa sobre a resolução da ONU que condenou a política de assentamentos de Israel. Trump chegou a pedir a Washington que vetasse a medida. O pedido foi ignorado e o país se absteve na votação, o que permitiu a aprovação do documento.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...