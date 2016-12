Tunísia prende suspeitos de conexão com atentado de Berlim

Foram detidos um sobrinho do suposto autor do ataque contra uma feira de Natal na capital alemã e mais outros dois “jihadistas”, que também estariam “ligados” a Anis Amri, segundo governo do país africano

Por Redação, com DW – de Berlim:

A polícia da Tunísia prendeu um sobrinho do suspeito de atacar uma feira de Natal em Berlim e mais outros dois supostos jihadistas que estariam “ligados” a Anis Amri, afirmou o ministério do Interior tunisiano neste sábado.

Segundo comunicado, os três suspeitos, com entre 18 e 27 anos, eram membros de uma “célula terrorista” que seria “ligada ao terrorista Anis Amri, que realizou o ataque terrorista em Berlim”. Eles foram presos na sexta-feira.

O Ministério do Interior afirmou que Amri enviava dinheiro para seu sobrinho e o encorajava a jurar lealdade ao grupo terrorista “Estados Islâmico”. “Um dos membros da célula é filho da irmã do terrorista (Amri). Durante as investigações ele admitiu que estava em contato com seu tio através do (serviço de mensagens) Telegram”, diz o comunicado.

O tunisiano Anis Amri, principal suspeito pelo atentado a uma feira de Natal em Berlim, foi morto na sexta-feira durante um tiroteio com policiais na cidade de Sesto San Giovanni, nos arredores de Milão, na Itália.

Impressões digitais confirmaram a identidade de Amri “sem sombra de dúvida”. Afirmou o ministro italiano do Interior, Marco Minniti, em entrevista à imprensa em Roma. O tunisiano, de 24 anos, era o homem mais procurado da Europa, e sua morte encerrou uma busca que já entrava no quarto dia.

Estado Islâmico

O grupo terrorista “Estado Islâmico”, que havia reivindicado a autoria do atentado. Divulgou pouco depois um vídeo de cerca de três minutos. No qual Amri jura lealdade ao líder do grupo. Abu Bakr al-Bagdadi. No vídeo, Amri não faz referência ao atentado em Berlim.

O ataque à feira de Natal do bairro Charlottenburg, na noite desta segunda-feira. Deixou 12 pessoas mortas e mais de 50 feridos. Um caminhão avançou sobre as barracas da feira. Amri é o principal suspeito de ser o condutor do caminhão.

