Por Redação, com EFE – de Jerusalém:

Uma turista britânica esfaqueada nesta sexta-feira por um árabe-israelense em um bonde em Jerusalém, na Cidade Antiga, morreu pouco depois de chegar ao hospital, informaram fontes médicas e policiais.

– Ela chegou ao hospital em situação crítica e pouco mais tarde os médicos a declararam morta – informou à Agência EFE Hadar Albuiam, porta-voz do Hospital Hadasa Ein Karem.

O ataque ocorreu quando a mulher, uma estudante de 25 anos. Ela foi esfaqueada enquanto viajava num bonde. Perto das muralhas da cidadela, onde era celebrada a Via Crucis da Sexta-feira Santa com a presença de milhares de peregrinos.

Agressor

– O agressor foi detido pela polícia no local – disse o porta-voz policial Micky Rosenfeld. Acrescentou que o autor do ataque “é árabe-israelense de Ras Al Amud”, um bairro palestino no território ocupado de Jerusalém.

Um porta-voz dos serviços de inteligência identificou o agressor como Yamil Tamimi, de 57 anos. Apontou que este “tentou se suicidar este ano engolindo uma lâmina em um hospital”. E que “em 2011 foi condenado por atentado ao pudor contra sua filha”. Rosenfeld explicou que “continuam as medidas de segurança em toda a área do centro da cidade. Bem como dentro e ao redor da Cidade Antiga”.

