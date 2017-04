Houve alguma especulação de que Erdogan poderia convocar uma eleição para que seus novos poderes entrem em vigor já, mas Simsek negou

Por Redação, com Reuters – de Ancara:

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, deixou muito claro que não tem planos de dissolver o Parlamento e convocar uma eleição antecipada antes da votação de 2019, disse o vice-primeiro-ministro turco, Mehmet Simsek, em entrevista à agência inglesa de notícias Reuters nesta segunda-feira.

Um dia depois de os turcos aprovarem por uma pequena margem uma mudança na Constituição para dar novos e amplos poderes a Erdogan. Simsek disse que as relações com a União Europeia se darão em áreas de interesses em comum. Acrescentando que parte do “ruído” entre Ancara e a Europa deve se atenuar depois do próximo ciclo eleitoral europeu.

Erdogan declarou vitória no referendo de domingo. Depois que resultados extraoficiais mostraram que 51,5 % dos eleitores apoiaram as alterações constitucionais. Que irão substituir o sistema parlamentar por uma Presidência e abolir o cargo de premiê.

O principal partido opositor disse que a votação foi afetada por irregularidades e que irá contestar o resultado.

Houve alguma especulação de que Erdogan poderia convocar uma eleição para que seus novos poderes entrem em vigor já, mas Simsek negou.

– No domingo, o presidente deixou muito claro que eleições serão realizadas em novembro de 2019 – afirmou Simsek à Reuters na capital Ancara. “Está muito claro. Temos trabalho a fazer”.

Leis

Analistas disseram que agora o governo irá precisar se dedicar a harmonizar as leis e o sistema legal com a nova Presidência executiva. Uma reforma que pode ocupar o resto do ano.

Simsek e outros integrantes do governista Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) disseram que a vitória no referendo. Irá permitir que o governo realize rapidamente reformas estruturais atraentes para os investidores. Como as do mercado trabalhista e do sistema tributário. Mas estes têm se mostrado céticos, vendo a possibilidade de mais atrasos e impasses na implantação de políticas.

– Em termos econômicos isto é imenso… você tem cinco anos para executar seu programa – disse Simsek. “A estabilidade por si só é necessária, mas não suficiente. Tem que ser complementada com reformas”.

A lira, que estava sendo negociada a US$ 3,7220 no fechamento de sexta-feira, subiu mais de 1% e estava sendo negociada a US$ 3,6680 nesta segunda-feira.

