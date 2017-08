Motoristas da Uber, do serviço de entrega de alimentos Deliveroo e outros aplicativos tendem a trabalhar para várias empresas sem contrato fixo

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O serviço de transportes urbanos Uber melhorará as condições de seus motoristas britânicos com mudanças que incluem gorjetas dentro do aplicativo, após críticas de parlamentares e sindicatos por não conceder mais direitos aos condutores.

Motoristas da Uber, do serviço de entrega de alimentos Deliveroo e outros aplicativos tendem a trabalhar para várias empresas sem contrato fixo.

A Uber informou nesta segunda-feira que realizou reuniões. Tem tratado com milhares deles como parte de suas tentativas de melhorar as condições para mais de 50 mil motoristas.

A empresa prometeu melhoras em julho; após uma análise do governo ter dito que as pessoas que trabalham para estes aplicativos; que são principalmente autônomas, merecem mais direitos.

Os usuários

Os usuários serão capazes de dar gorjetas aos motoristas através do aplicativo em vez de apenas em dinheiro. Terão que pagar 20 pence (equivalentes a US$ 0,26) por minuto se fizerem os motoristas esperarem após um período inicial de dois minutos. O período de cancelamento livre será cortado de cinco para dois minutos.

O Uber informou que tornará seu sistema de classificação mais justo. Permitirá aos condutores que rejeitem os passageiros que não desejam mais rapidamente. O que permitirá que encontrem um novo passageiro mais rápido.

