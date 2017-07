Um dos objetivos da manifestação de venezuelanos, neste domingo, ainda segundo os organizadores, era mostrar força para as organizações de países da América Latina e para os EUA.

Por Redação, com agências internacionais – de Caracas

A parcela de venezuelanos que apoiam um golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito de Nicolás Maduro, promoveu um simulacro de plebiscito, neste domingo. Um dos objetivos da manifestação, neste domingo, ainda segundo os organizadores, era mostrar força para as organizações de países da América Latina e para os EUA. Desta forma, a oposição poderá seguir com as linhas de financiamento abertas.

O ato político visava protestar contra o presidente, em uma tentativa de apeá-lo do poder antes do fim de seu mandato, no início de 2019.

— Se neste domingo saírem 11 milhões de venezuelanos, na segunda-feira passaremos a uma etapa de mais pressão. A hora zero depende da contundência deste 16 de julho. As próximas horas serão decisivas — dizia o oposicionista Henrique Capriles, acusado de promover atos de extrema violência em manifestações passadas.

Analistas independentes, no entanto, calcularam que o comparecimento não chegou à metade das expectativas, com cerca de 5 milhões presentes. Nas últimas eleições parlamentares, em 2015, 7,7 milhões de pessoas votaram na oposição.

