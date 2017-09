Venus foi prejudicada por erros provocados pela postura defensiva de Stephens, que conseguiu chegar nas bolas e alongou as trocas no Arthur Ashe Stadium

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

Venus Williams rejeitou a insinuação de que pode se contentar em servir como inspiração para tenistas mais jovens depois de sua derrota em 6-1, 0-6 e 7-5 para a também norte-americana Sloane Stephens nas semifinais do Aberto dos EUA na quinta-feira.

Venus, de 37 anos, não gostou quando foi indagada, em sua coletiva de imprensa marcada às pressas; se há algum consolo no fato de a geração mais jovem de tenistas conterrâneas; três das quais chegaram à penúltima rodada do torneio com ela, a ter citado como uma inspiração.

– Para ser sincera, estou aqui para vencer minhas partidas, não para consolos – respondeu. “Isso com certeza resume tudo.”

Indagada sobre seus planos para o futuro imediato, ela voltou a ser sucinta.

– Continuarei jogando tênis. Não é nada complicado.

Venus foi prejudicada por erros provocados pela postura defensiva de Stephens, que conseguiu chegar nas bolas e alongou as trocas no Arthur Ashe Stadium.

– Com certeza foi bem disputada – disse.

“No final, ela acabou fazendo mais pontos do que eu. Isso diz tudo”.

Keys derrota Vandeweghe

Uma Madison Keys implacável massacrou CoCo Vandeweghe em parciais de 6-1 e 6-2 na quinta-feira; abrindo caminho para uma final totalmente norte-americana no Aberto dos EUA que coroará uma nova campeã de Grand Slam.

A adversária de Keys na decisão de sábado será Sloane Stephens; número 83 do mundo que derrotou a nona cabeça de chave Venus Williams por 6-1, 0-6 e 7-5 em um confronto disputado mais cedo.

Será a primeira vez que duas norte-americanas disputam o título desde 2002, quando Venus perdeu para sua irmã mais nova, Serena Williams, por 6-4 e 6-3.

– É uma sensação maravilhosa, estes são momentos com os quais você cresce sonhando – disse Keys. “Foi um daqueles dias em que vim e estava no clima certo e me obriguei a continuar nele.”

– Tive que me mostrar à altura da ocasião, e estou feliz por estar na final.

– Sloane é uma nova pessoa neste momento, acho que ela está curtindo estar em quadra novamente, e obviamente está jogando muito bem.

A final promete ser intrigante e inesperada, já que contará com duas tenistas que perderam o início da temporada por ainda estarem se recuperando de lesões.

